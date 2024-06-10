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Губернатор сравнил качество новой Volga с Volkswagen и Skoda
Губернатор сравнил качество новой Volga с Volkswagen и Skoda - 10.06.2024, ПРАЙМ
Губернатор сравнил качество новой Volga с Volkswagen и Skoda
Новая модель Volga не будет уступать по качеству сборки Volkswagen и Skoda, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, его слова приводит... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T12:05+0300
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Новая модель Volga не будет уступать по качеству сборки Volkswagen и Skoda, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, его слова приводит "Газета.ru".По словам главы региона, все оборудование для производства сохранено в Нижнем Новгороде и будет использовано при реализации проекта, что гарантирует высокое качество автомобилей для потребителей."Это означает для людей, для жителей, для потенциальных потребителей продукции, что автомобили, которые будут производиться, они будут производиться на том же уровне качества, что и Volkswagen и Skoda", — подчеркнул Никитин.Он также отметил, что новые автомобили могут быть интересны и для государственных структур.На выставке в Нижнем Новгороде в мае были представлены три модели, выпускаемые под брендом Volga: седан класса D Volga C40, компактный кроссовер K30 и среднеразмерный кроссовер K40. Тем не менее, основой для этих моделей послужили три модели китайского автомобильного концерна Changan, которые ранее не были представлены в России.
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россия, авто
Губернатор сравнил качество новой Volga с Volkswagen и Skoda
Губернатор Никитин: новая Volga не уступает по качеству Volkswagen и Skoda
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ.
Новая модель Volga не будет уступать по качеству сборки Volkswagen и Skoda, заявил
губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, его слова приводит "Газета.ru".
По словам главы региона, все оборудование для производства сохранено в Нижнем Новгороде и будет использовано при реализации проекта, что гарантирует высокое качество автомобилей для потребителей.
"Это означает для людей, для жителей, для потенциальных потребителей продукции, что автомобили, которые будут производиться, они будут производиться на том же уровне качества, что и Volkswagen и Skoda", — подчеркнул Никитин.
Он также отметил, что новые автомобили могут быть интересны и для государственных структур.
На выставке в Нижнем Новгороде в мае были представлены три модели, выпускаемые под брендом Volga: седан класса D Volga C40, компактный кроссовер K30 и среднеразмерный кроссовер K40. Тем не менее, основой для этих моделей послужили три модели китайского автомобильного концерна Changan, которые ранее не были представлены в России.
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