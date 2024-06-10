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Губернатор сравнил качество новой Volga с Volkswagen и Skoda - 10.06.2024, ПРАЙМ
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Губернатор сравнил качество новой Volga с Volkswagen и Skoda
Губернатор сравнил качество новой Volga с Volkswagen и Skoda - 10.06.2024, ПРАЙМ
Губернатор сравнил качество новой Volga с Volkswagen и Skoda
Новая модель Volga не будет уступать по качеству сборки Volkswagen и Skoda, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, его слова приводит... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T12:05+0300
2024-06-10T12:35+0300
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Новая модель Volga не будет уступать по качеству сборки Volkswagen и Skoda, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, его слова приводит "Газета.ru".По словам главы региона, все оборудование для производства сохранено в Нижнем Новгороде и будет использовано при реализации проекта, что гарантирует высокое качество автомобилей для потребителей."Это означает для людей, для жителей, для потенциальных потребителей продукции, что автомобили, которые будут производиться, они будут производиться на том же уровне качества, что и Volkswagen и Skoda", — подчеркнул Никитин.Он также отметил, что новые автомобили могут быть интересны и для государственных структур.На выставке в Нижнем Новгороде в мае были представлены три модели, выпускаемые под брендом Volga: седан класса D Volga C40, компактный кроссовер K30 и среднеразмерный кроссовер K40. Тем не менее, основой для этих моделей послужили три модели китайского автомобильного концерна Changan, которые ранее не были представлены в России.
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россия, авто
РОССИЯ, Авто
12:05 10.06.2024 (обновлено: 12:35 10.06.2024)
 
Губернатор сравнил качество новой Volga с Volkswagen и Skoda

Губернатор Никитин: новая Volga не уступает по качеству Volkswagen и Skoda

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкРабочая поездка премьер-министра Михаила Мишустина в Нижегородскую область. День второй
Рабочая поездка премьер-министра Михаила Мишустина в Нижегородскую область. День второй - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Александр Астафьев
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Новая модель Volga не будет уступать по качеству сборки Volkswagen и Skoda, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, его слова приводит "Газета.ru".
По словам главы региона, все оборудование для производства сохранено в Нижнем Новгороде и будет использовано при реализации проекта, что гарантирует высокое качество автомобилей для потребителей.
"Это означает для людей, для жителей, для потенциальных потребителей продукции, что автомобили, которые будут производиться, они будут производиться на том же уровне качества, что и Volkswagen и Skoda", — подчеркнул Никитин.
Он также отметил, что новые автомобили могут быть интересны и для государственных структур.
На выставке в Нижнем Новгороде в мае были представлены три модели, выпускаемые под брендом Volga: седан класса D Volga C40, компактный кроссовер K30 и среднеразмерный кроссовер K40. Тем не менее, основой для этих моделей послужили три модели китайского автомобильного концерна Changan, которые ранее не были представлены в России.
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