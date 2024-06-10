https://1prime.ru/20240610/volga-849028997.html

Губернатор сравнил качество новой Volga с Volkswagen и Skoda

Губернатор сравнил качество новой Volga с Volkswagen и Skoda - 10.06.2024, ПРАЙМ

Губернатор сравнил качество новой Volga с Volkswagen и Skoda

Новая модель Volga не будет уступать по качеству сборки Volkswagen и Skoda, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, его слова приводит... | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T12:05+0300

2024-06-10T12:05+0300

2024-06-10T12:35+0300

россия

авто

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Новая модель Volga не будет уступать по качеству сборки Volkswagen и Skoda, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, его слова приводит "Газета.ru".По словам главы региона, все оборудование для производства сохранено в Нижнем Новгороде и будет использовано при реализации проекта, что гарантирует высокое качество автомобилей для потребителей."Это означает для людей, для жителей, для потенциальных потребителей продукции, что автомобили, которые будут производиться, они будут производиться на том же уровне качества, что и Volkswagen и Skoda", — подчеркнул Никитин.Он также отметил, что новые автомобили могут быть интересны и для государственных структур.На выставке в Нижнем Новгороде в мае были представлены три модели, выпускаемые под брендом Volga: седан класса D Volga C40, компактный кроссовер K30 и среднеразмерный кроссовер K40. Тем не менее, основой для этих моделей послужили три модели китайского автомобильного концерна Changan, которые ранее не были представлены в России.

https://1prime.ru/20240602/volga-848741508.html

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россия, авто