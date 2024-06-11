https://1prime.ru/20240611/avto-849056547.html

В России появятся непредставленные ранее марки китайских авто

В России появятся непредставленные ранее марки китайских авто - 11.06.2024, ПРАЙМ

В России появятся непредставленные ранее марки китайских авто

В России продлят режим параллельного импорта автомобилей на 2025 год, сообщает издание AutoNews. | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T10:08+0300

2024-06-11T10:08+0300

2024-06-11T10:20+0300

россия

китай

авто

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. В России продлят режим параллельного импорта автомобилей на 2025 год, сообщает издание AutoNews.По словам первого вице-премьера России Дениса Мантурова, перечень товаров, которые могут быть ввезены по параллельному импорту, будет сокращен. Это может затронуть также автомобильную промышленность.Всего в мае в Россию было ввезено 6 862 автомобиля по схеме параллельного импорта. Ранее такой вид импорта составлял около 13% всех регистраций новых автомобилей, заметили в издании.В соответствии с новыми правилами, с 1 апреля 2024 года поставщики должны платить дополнительные сборы, что привело к отказу от ввоза определенных моделей.Однако схема параллельного импорта продолжает функционировать, преимущественно поставляя японские, корейские, европейские и американские марки. В настоящий момент ввоз китайских автомобилей юридическими лицами по параллельному импорту запрещен, но ввоз автомобилей китайских марок, которые неофициально представлены в России, возможен.К таким маркам относятся Zeekr, Lixian, Lynk&Co, Nio, Polar, Avatr и Li Auto.

https://1prime.ru/20240610/avto-849030688.html

китай

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россия, китай, авто