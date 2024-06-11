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В России появятся непредставленные ранее марки китайских авто - 11.06.2024, ПРАЙМ
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В России появятся непредставленные ранее марки китайских авто
В России появятся непредставленные ранее марки китайских авто - 11.06.2024, ПРАЙМ
В России появятся непредставленные ранее марки китайских авто
В России продлят режим параллельного импорта автомобилей на 2025 год, сообщает издание AutoNews. | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T10:08+0300
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китай
авто
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. В России продлят режим параллельного импорта автомобилей на 2025 год, сообщает издание AutoNews.По словам первого вице-премьера России Дениса Мантурова, перечень товаров, которые могут быть ввезены по параллельному импорту, будет сокращен. Это может затронуть также автомобильную промышленность.Всего в мае в Россию было ввезено 6 862 автомобиля по схеме параллельного импорта. Ранее такой вид импорта составлял около 13% всех регистраций новых автомобилей, заметили в издании.В соответствии с новыми правилами, с 1 апреля 2024 года поставщики должны платить дополнительные сборы, что привело к отказу от ввоза определенных моделей.Однако схема параллельного импорта продолжает функционировать, преимущественно поставляя японские, корейские, европейские и американские марки. В настоящий момент ввоз китайских автомобилей юридическими лицами по параллельному импорту запрещен, но ввоз автомобилей китайских марок, которые неофициально представлены в России, возможен.К таким маркам относятся Zeekr, Lixian, Lynk&amp;Co, Nio, Polar, Avatr и Li Auto.
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россия, китай, авто
РОССИЯ, КИТАЙ, Авто
10:08 11.06.2024 (обновлено: 10:20 11.06.2024)
 
В России появятся непредставленные ранее марки китайских авто

AutoNews: авто Zeekr, Lynk&Co и Avatr разрешат ввозить в Россию параллельно

© Фото : 阿维塔Кроссовер AVATR 07
Кроссовер AVATR 07 - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© Фото : 阿维塔
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. В России продлят режим параллельного импорта автомобилей на 2025 год, сообщает издание AutoNews.
По словам первого вице-премьера России Дениса Мантурова, перечень товаров, которые могут быть ввезены по параллельному импорту, будет сокращен. Это может затронуть также автомобильную промышленность.
Всего в мае в Россию было ввезено 6 862 автомобиля по схеме параллельного импорта. Ранее такой вид импорта составлял около 13% всех регистраций новых автомобилей, заметили в издании.
В соответствии с новыми правилами, с 1 апреля 2024 года поставщики должны платить дополнительные сборы, что привело к отказу от ввоза определенных моделей.
Однако схема параллельного импорта продолжает функционировать, преимущественно поставляя японские, корейские, европейские и американские марки. В настоящий момент ввоз китайских автомобилей юридическими лицами по параллельному импорту запрещен, но ввоз автомобилей китайских марок, которые неофициально представлены в России, возможен.
К таким маркам относятся Zeekr, Lixian, Lynk&Co, Nio, Polar, Avatr и Li Auto.
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