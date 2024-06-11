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Россиян научили, как определить, что авто продает перекуп

Россиян научили, как определить, что авто продает перекуп - 11.06.2024, ПРАЙМ

Россиян научили, как определить, что авто продает перекуп

Одним из основных признаков автомобиля, проданного перекупщиком, является короткий срок владения авто, пишет "Российская газета" со ссылкой на директора... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T10:28+0300

2024-06-11T10:28+0300

2024-06-11T10:28+0300

россия

авто

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Одним из основных признаков автомобиля, проданного перекупщиком, является короткий срок владения авто, пишет "Российская газета" со ссылкой на директора департамента автомобилей с пробегом ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр" Андрея Гришакова."В документах на право собственности можно увидеть очень маленький срок владения автомобилем, если продавец является перекупщиком", — говорится в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что обычно перекупщики не знают деталей обслуживания автомобиля, поэтому можно использовать вопросы, на которые они не смогут ответить, заранее купив талоны техосмотра в специализированных сервисах.Юридические лица также могут быть перекупщиками, поэтому стоит проверить аккредитацию фирмы на сайте автомобильного бренда и изучить отзывы покупателей о компании, заметил эксперт.Критерии выбора надежного автосервиса включают соблюдение стандартов и рекомендаций автопроизводителей, доступ к оригинальным запчастям и качественным техническим жидкостям, а также профессионализм сотрудников и предоставление гарантии на работы и детали, заключил Гришаков.

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россия, авто