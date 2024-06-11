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Колеса в долг: в мае выросло число выданных автокредитов

Колеса в долг: в мае выросло число выданных автокредитов - 11.06.2024, ПРАЙМ

Колеса в долг: в мае выросло число выданных автокредитов

В мае число автокредитов увеличилось на восемь процентов по сравнению с прошлым месяцем, пишет газета "Известия", ссылаясь на исполнительного директора... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T17:54+0300

2024-06-11T17:54+0300

2024-06-11T17:57+0300

экономика

процентная ставка

авто

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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. В мае число автокредитов увеличилось на восемь процентов по сравнению с прошлым месяцем, пишет газета "Известия", ссылаясь на исполнительного директора аналитического агентства "Автостат" Сергея Удалова.Удалов подчеркнул, что в денежном выражении рост составил десять процентов. По информации Национального бюро кредитных историй, за четыре месяца россиянам выдали 493 тысячи автокредитов, что на 95,7 процента больше, чем в прошлом году за аналогичный период. Указывается, что сумма займов, выданных за четыре месяца, составила 706,7 миллиарда рублей.По мнению Удалова, покупатели оформляют автокредиты по нынешним процентным ставкам, так как опасаются, что на следующий день они будут выше.В банке "Открытие" подтвердили рост рынка автокредитов. В финансовой организации заявили, что причиной послужил большой спрос в преддверии таможенных ограничений в рамках параллельного импорта и повышения утильсбора."Увеличение числа выданных автокредитов в мае в первую очередь было вызвано ожиданиями роста ключевой ставки, которого не случилось", — цитируют "Известия" заместителя генерального директора АГ "Авилон" по продажам новых автомобилей Рената Тюктеева, который также предположил причину данного явления.Ранее Банк России оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 16% годовых, четвертый раз подряд.Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что если устойчивое инфляционное давление не начнет снижаться, регулятор допускает возможность существенного повышения ключевой ставки в июле.

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процентная ставка, авто