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Т-банк откроет факторинговый бизнес на базе финтех-платформы Rowi - 11.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Т-банк откроет факторинговый бизнес на базе финтех-платформы Rowi
Т-банк откроет факторинговый бизнес на базе финтех-платформы Rowi - 11.06.2024, ПРАЙМ
Т-банк откроет факторинговый бизнес на базе финтех-платформы Rowi
Т-банк (бывший "Тинькофф банк") открывает факторинговый бизнес на базе финтех-платформы Rowi, сообщает пресс-служба банка. | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T09:26+0300
2024-06-11T09:59+0300
экономика
россия
банк
т-банк
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Т-банк (бывший "Тинькофф банк") открывает факторинговый бизнес на базе финтех-платформы Rowi, сообщает пресс-служба банка. "Т-Банк объявляет о запуске факторинга для малого и среднего бизнеса. Новое направление будет создано на базе финтех-платформы ROWI, которая специализируется на предоставлении факторингового финансирования для юрлиц и является одним из лидеров рынка по количеству активных клиентов МСБ благодаря собственной IT-разработке и интеллектуальным моделям оценки качества клиентов", - говорится в сообщении. Плат­фор­ма Rowi ста­нет частью эко­си­сте­мы кредитной организации и до­пол­нит су­ще­ству­ю­щую ли­ней­ку фи­нан­со­вых про­дук­тов для ма­ло­го и сред­не­го биз­неса (МСБ), добавляется в сообщении. Как уточнили в пресс-службе, банк выкупит контролирующую долю (51%) в компаниях группы (ООО "РО­ВИ Фак­то­ринг Плюс" и ООО "РО­ВИ Тех­но­ло­ги­и") у АО "Киви". Стороны подписали соглашение, покупка будет завершена после получения согласия Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Банк отмечает, что фак­то­ринг Rowi поз­во­лит ком­па­ни­ям-по­став­щи­кам по­лу­чать день­ги по до­го­во­рам с от­сроч­кой пла­те­жа и пус­кать их в обо­рот, не до­жи­да­ясь за­вер­ше­ния рас­че­тов по по­став­кам. А фи­нан­си­ро­ва­ние опе­ра­ций бу­дет осу­ществ­лять­ся с ба­лан­са Rowi.
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россия, банк, т-банк
Экономика, РОССИЯ, банк, Т-банк
09:26 11.06.2024 (обновлено: 09:59 11.06.2024)
 
Т-банк откроет факторинговый бизнес на базе финтех-платформы Rowi

Т-банк запустит факторинговое финансирование для МСБ на базе платформы Rowi

© Unsplash/Towfiqu barbhuiyaБизнес, финансы, счет
Бизнес, финансы, счет
© Unsplash/Towfiqu barbhuiya
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Т-банк (бывший "Тинькофф банк") открывает факторинговый бизнес на базе финтех-платформы Rowi, сообщает пресс-служба банка.
"Т-Банк объявляет о запуске факторинга для малого и среднего бизнеса. Новое направление будет создано на базе финтех-платформы ROWI, которая специализируется на предоставлении факторингового финансирования для юрлиц и является одним из лидеров рынка по количеству активных клиентов МСБ благодаря собственной IT-разработке и интеллектуальным моделям оценки качества клиентов", - говорится в сообщении.
Плат­фор­ма Rowi ста­нет частью эко­си­сте­мы кредитной организации и до­пол­нит су­ще­ству­ю­щую ли­ней­ку фи­нан­со­вых про­дук­тов для ма­ло­го и сред­не­го биз­неса (МСБ), добавляется в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, банк выкупит контролирующую долю (51%) в компаниях группы (ООО "РО­ВИ Фак­то­ринг Плюс" и ООО "РО­ВИ Тех­но­ло­ги­и") у АО "Киви". Стороны подписали соглашение, покупка будет завершена после получения согласия Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Банк отмечает, что фак­то­ринг Rowi поз­во­лит ком­па­ни­ям-по­став­щи­кам по­лу­чать день­ги по до­го­во­рам с от­сроч­кой пла­те­жа и пус­кать их в обо­рот, не до­жи­да­ясь за­вер­ше­ния рас­че­тов по по­став­кам. А фи­нан­си­ро­ва­ние опе­ра­ций бу­дет осу­ществ­лять­ся с ба­лан­са Rowi.
 
ЭкономикаРОССИЯбанкТ-банк
 
 
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