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Т-банк откроет факторинговый бизнес на базе финтех-платформы Rowi
Т-банк откроет факторинговый бизнес на базе финтех-платформы Rowi - 11.06.2024, ПРАЙМ
Т-банк откроет факторинговый бизнес на базе финтех-платформы Rowi
Т-банк (бывший "Тинькофф банк") открывает факторинговый бизнес на базе финтех-платформы Rowi, сообщает пресс-служба банка. | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T09:26+0300
2024-06-11T09:26+0300
2024-06-11T09:59+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Т-банк (бывший "Тинькофф банк") открывает факторинговый бизнес на базе финтех-платформы Rowi, сообщает пресс-служба банка. "Т-Банк объявляет о запуске факторинга для малого и среднего бизнеса. Новое направление будет создано на базе финтех-платформы ROWI, которая специализируется на предоставлении факторингового финансирования для юрлиц и является одним из лидеров рынка по количеству активных клиентов МСБ благодаря собственной IT-разработке и интеллектуальным моделям оценки качества клиентов", - говорится в сообщении. Платформа Rowi станет частью экосистемы кредитной организации и дополнит существующую линейку финансовых продуктов для малого и среднего бизнеса (МСБ), добавляется в сообщении. Как уточнили в пресс-службе, банк выкупит контролирующую долю (51%) в компаниях группы (ООО "РОВИ Факторинг Плюс" и ООО "РОВИ Технологии") у АО "Киви". Стороны подписали соглашение, покупка будет завершена после получения согласия Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Банк отмечает, что факторинг Rowi позволит компаниям-поставщикам получать деньги по договорам с отсрочкой платежа и пускать их в оборот, не дожидаясь завершения расчетов по поставкам. А финансирование операций будет осуществляться с баланса Rowi.
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россия, банк, т-банк
Экономика, РОССИЯ, банк, Т-банк
Т-банк откроет факторинговый бизнес на базе финтех-платформы Rowi
Т-банк запустит факторинговое финансирование для МСБ на базе платформы Rowi
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Т-банк (бывший "Тинькофф банк") открывает факторинговый бизнес на базе финтех-платформы Rowi, сообщает пресс-служба банка.
"Т-Банк объявляет о запуске факторинга для малого и среднего бизнеса. Новое направление будет создано на базе финтех-платформы ROWI, которая специализируется на предоставлении факторингового финансирования для юрлиц и является одним из лидеров рынка по количеству активных клиентов МСБ благодаря собственной IT-разработке и интеллектуальным моделям оценки качества клиентов", - говорится в сообщении.
Платформа Rowi станет частью экосистемы кредитной организации и дополнит существующую линейку финансовых продуктов для малого и среднего бизнеса (МСБ), добавляется в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, банк выкупит контролирующую долю (51%) в компаниях группы (ООО "РОВИ Факторинг Плюс" и ООО "РОВИ Технологии") у АО "Киви". Стороны подписали соглашение, покупка будет завершена после получения согласия Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Банк отмечает, что факторинг Rowi позволит компаниям-поставщикам получать деньги по договорам с отсрочкой платежа и пускать их в оборот, не дожидаясь завершения расчетов по поставкам. А финансирование операций будет осуществляться с баланса Rowi.