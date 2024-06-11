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Байден "завис" во время концерта в Белом доме, пишут СМИ - 11.06.2024, ПРАЙМ
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Байден "завис" во время концерта в Белом доме, пишут СМИ
Байден "завис" во время концерта в Белом доме, пишут СМИ - 11.06.2024, ПРАЙМ
Байден "завис" во время концерта в Белом доме, пишут СМИ
Президент США Джо Байден пережил "зависание" в ходе празднования в Белом доме Дня освобождения рабов, сообщила Daily Mail. | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T15:30+0300
2024-06-11T15:34+0300
политика
сша
белый дом
джо байден
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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден пережил "зависание" в ходе празднования в Белом доме Дня освобождения рабов, сообщила Daily Mail.Отмечается, что Байден внезапно застыл на месте в то время, как другие участники мероприятия активно танцевали под музыку. В числе танцующих были вице-президент Камала Харрис, а также второй джентльмен США Даг Эмхофф.Байден стоял неподвижно с застывшей мимикой. При этом участвовавший в мероприятии Филониз Флойд (брат задушенного полицейским афроамериканца Джорджа Флойда) не заметил его состояние. Он подошел к президенту и начал с ним разговор.Затем американский произнес речь, которую журналисты посчитали бессвязной. По словам Байдена, некая "она" знает горечь потерь и что свобода никогда не будет достижима. При этом он не уточнил, о ком шла речь.
https://1prime.ru/20240610/voyna-849038024.html
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сша, белый дом, джо байден
Политика, США, Белый дом, Джо Байден
15:30 11.06.2024 (обновлено: 15:34 11.06.2024)
 
Байден "завис" во время концерта в Белом доме, пишут СМИ

Daily Mail: Байдена "замкнуло" во время танца на концерте в Белом доме

© Фото : Скриншот видеоПрезидент США Джо Байден на празднике в Белом доме, приуроченном ко Дню освобождения рабов. Скриншот видео
Президент США Джо Байден на празднике в Белом доме, приуроченном ко Дню освобождения рабов. Скриншот видео - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© Фото : Скриншот видео
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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден пережил "зависание" в ходе празднования в Белом доме Дня освобождения рабов, сообщила Daily Mail.
Отмечается, что Байден внезапно застыл на месте в то время, как другие участники мероприятия активно танцевали под музыку. В числе танцующих были вице-президент Камала Харрис, а также второй джентльмен США Даг Эмхофф.
Байден стоял неподвижно с застывшей мимикой. При этом участвовавший в мероприятии Филониз Флойд (брат задушенного полицейским афроамериканца Джорджа Флойда) не заметил его состояние. Он подошел к президенту и начал с ним разговор.
Затем американский произнес речь, которую журналисты посчитали бессвязной. По словам Байдена, некая "она" знает горечь потерь и что свобода никогда не будет достижима. При этом он не уточнил, о ком шла речь.
США - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
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