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Байден "завис" во время концерта в Белом доме, пишут СМИ

Байден "завис" во время концерта в Белом доме, пишут СМИ - 11.06.2024, ПРАЙМ

Байден "завис" во время концерта в Белом доме, пишут СМИ

Президент США Джо Байден пережил "зависание" в ходе празднования в Белом доме Дня освобождения рабов, сообщила Daily Mail. | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T15:30+0300

2024-06-11T15:30+0300

2024-06-11T15:34+0300

политика

сша

белый дом

джо байден

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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден пережил "зависание" в ходе празднования в Белом доме Дня освобождения рабов, сообщила Daily Mail.Отмечается, что Байден внезапно застыл на месте в то время, как другие участники мероприятия активно танцевали под музыку. В числе танцующих были вице-президент Камала Харрис, а также второй джентльмен США Даг Эмхофф.Байден стоял неподвижно с застывшей мимикой. При этом участвовавший в мероприятии Филониз Флойд (брат задушенного полицейским афроамериканца Джорджа Флойда) не заметил его состояние. Он подошел к президенту и начал с ним разговор.Затем американский произнес речь, которую журналисты посчитали бессвязной. По словам Байдена, некая "она" знает горечь потерь и что свобода никогда не будет достижима. При этом он не уточнил, о ком шла речь.

https://1prime.ru/20240610/voyna-849038024.html

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сша, белый дом, джо байден