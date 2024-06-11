https://1prime.ru/20240611/bayden-849071758.html
Байден "завис" во время концерта в Белом доме, пишут СМИ
Байден "завис" во время концерта в Белом доме, пишут СМИ - 11.06.2024, ПРАЙМ
Байден "завис" во время концерта в Белом доме, пишут СМИ
Президент США Джо Байден пережил "зависание" в ходе празднования в Белом доме Дня освобождения рабов, сообщила Daily Mail. | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T15:30+0300
2024-06-11T15:30+0300
2024-06-11T15:34+0300
политика
сша
белый дом
джо байден
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849072030_2:0:1435:806_1920x0_80_0_0_ec6df0ca92a4c2e926dbe2b6f53bda32.jpg
МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден пережил "зависание" в ходе празднования в Белом доме Дня освобождения рабов, сообщила Daily Mail.Отмечается, что Байден внезапно застыл на месте в то время, как другие участники мероприятия активно танцевали под музыку. В числе танцующих были вице-президент Камала Харрис, а также второй джентльмен США Даг Эмхофф.Байден стоял неподвижно с застывшей мимикой. При этом участвовавший в мероприятии Филониз Флойд (брат задушенного полицейским афроамериканца Джорджа Флойда) не заметил его состояние. Он подошел к президенту и начал с ним разговор.Затем американский произнес речь, которую журналисты посчитали бессвязной. По словам Байдена, некая "она" знает горечь потерь и что свобода никогда не будет достижима. При этом он не уточнил, о ком шла речь.
https://1prime.ru/20240610/voyna-849038024.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849072030_181:0:1256:806_1920x0_80_0_0_28db4f5eb6464893a51328eabd534f57.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, белый дом, джо байден
Политика, США, Белый дом, Джо Байден
Байден "завис" во время концерта в Белом доме, пишут СМИ
Daily Mail: Байдена "замкнуло" во время танца на концерте в Белом доме
МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ.
Президент США Джо Байден пережил "зависание" в ходе празднования в Белом доме Дня освобождения рабов, сообщила Daily Mail
.
Отмечается, что Байден внезапно застыл на месте в то время, как другие участники мероприятия активно танцевали под музыку. В числе танцующих были вице-президент Камала Харрис, а также второй джентльмен США Даг Эмхофф.
Байден стоял неподвижно с застывшей мимикой. При этом участвовавший в мероприятии Филониз Флойд (брат задушенного полицейским афроамериканца Джорджа Флойда) не заметил его состояние. Он подошел к президенту и начал с ним разговор.
Затем американский произнес речь, которую журналисты посчитали бессвязной. По словам Байдена, некая "она" знает горечь потерь и что свобода никогда не будет достижима. При этом он не уточнил, о ком шла речь.
Байден планирует войну с Россией. Республиканцы придумали, как помешать ему