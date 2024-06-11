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Москалькова предложила освободить бойцов СВО от уплаты кредитных процентов

Москалькова предложила освободить бойцов СВО от уплаты кредитных процентов - 11.06.2024, ПРАЙМ

Москалькова предложила освободить бойцов СВО от уплаты кредитных процентов

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова порекомендовала правительству РФ проработать вопрос об освобождении участников СВО от уплаты... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T08:15+0300

2024-06-11T08:15+0300

2024-06-11T08:15+0300

экономика

кредиты

проценты

участники сво

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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова порекомендовала правительству РФ проработать вопрос об освобождении участников СВО от уплаты процентов по кредитам. "Правительству проработать вопросы об освобождении участников специальной военной операции от выплат процентов по кредитам и членов семей участников специальной военной операции от налога на имущество", — сказано в предложениях в докладе уполномоченного за 2023 год. Кроме того, предлагается рассмотреть вопрос об упрощении порядка (процедур) получения страховых выплат участниками СВО, а также вопрос о включении в состав получателей единовременной выплаты совершеннолетних детей погибших участников специальной военной операции.

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кредиты, проценты, участники сво