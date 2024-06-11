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Москалькова предложила освободить бойцов СВО от уплаты кредитных процентов
Москалькова предложила освободить бойцов СВО от уплаты кредитных процентов - 11.06.2024, ПРАЙМ
Москалькова предложила освободить бойцов СВО от уплаты кредитных процентов
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова порекомендовала правительству РФ проработать вопрос об освобождении участников СВО от уплаты... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T08:15+0300
2024-06-11T08:15+0300
2024-06-11T08:15+0300
экономика
кредиты
проценты
участники сво
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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова порекомендовала правительству РФ проработать вопрос об освобождении участников СВО от уплаты процентов по кредитам. "Правительству проработать вопросы об освобождении участников специальной военной операции от выплат процентов по кредитам и членов семей участников специальной военной операции от налога на имущество", — сказано в предложениях в докладе уполномоченного за 2023 год. Кроме того, предлагается рассмотреть вопрос об упрощении порядка (процедур) получения страховых выплат участниками СВО, а также вопрос о включении в состав получателей единовременной выплаты совершеннолетних детей погибших участников специальной военной операции.
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кредиты, проценты, участники сво
Экономика, КРЕДИТЫ, проценты, участники СВО
Москалькова предложила освободить бойцов СВО от уплаты кредитных процентов
Правительству предложили освободить бойцов СВО от уплаты процентов по кредитам
МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова порекомендовала правительству РФ проработать вопрос об освобождении участников СВО от уплаты процентов по кредитам.
"Правительству проработать вопросы об освобождении участников специальной военной операции от выплат процентов по кредитам и членов семей участников специальной военной операции от налога на имущество", — сказано в предложениях в докладе уполномоченного за 2023 год.
Кроме того, предлагается рассмотреть вопрос об упрощении порядка (процедур) получения страховых выплат участниками СВО, а также вопрос о включении в состав получателей единовременной выплаты совершеннолетних детей погибших участников специальной военной операции.
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