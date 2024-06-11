https://1prime.ru/20240611/frantsiya-849076803.html

Байден договорился с Макроном о краже активов России. Французы рассвирепели

Байден договорился с Макроном о краже активов России. Французы рассвирепели - 11.06.2024, ПРАЙМ

Байден договорился с Макроном о краже активов России. Французы рассвирепели

Президент США Джо Байден и его французский коллега Эммануэль Макрон договорились об использовании заблокированных российских активов. Такое решение вызвало... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T16:26+0300

2024-06-11T16:26+0300

2024-06-11T16:26+0300

франция

джо байден

эммануэль макрон

замороженные российские активы

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден и его французский коллега Эммануэль Макрон договорились об использовании заблокированных российских активов. Такое решение вызвало волну недовольства у читателей Le Figaro.Французы напомнили, что значительная часть активов РФ находится в Euroclear, который выступил против конфискации средств. Отмечается, что такой шаг запада может подтолкнуть инвесторов к прекращению размещения активов в Европе."Все ли понимают, что это присвоение российских активов создает крайне неудачный прецедент? Что завтра, имея такой прецедент, мы не будем защищены от беззакония, жертвой которого можем стать сами?", - задался вопросом Orior."Если у клиентов возникнет ощущение, что закон больше не соблюдается, и их активы могут быть конфискованы, это "откроет ящик Пандоры", - отмечает JLR72.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240609/makron-849007345.html

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франция, джо байден, эммануэль макрон, замороженные российские активы