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Байден договорился с Макроном о краже активов России. Французы рассвирепели
Байден договорился с Макроном о краже активов России. Французы рассвирепели - 11.06.2024, ПРАЙМ
Байден договорился с Макроном о краже активов России. Французы рассвирепели
Президент США Джо Байден и его французский коллега Эммануэль Макрон договорились об использовании заблокированных российских активов. Такое решение вызвало... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T16:26+0300
2024-06-11T16:26+0300
2024-06-11T16:26+0300
франция
джо байден
эммануэль макрон
замороженные российские активы
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден и его французский коллега Эммануэль Макрон договорились об использовании заблокированных российских активов. Такое решение вызвало волну недовольства у читателей Le Figaro.Французы напомнили, что значительная часть активов РФ находится в Euroclear, который выступил против конфискации средств. Отмечается, что такой шаг запада может подтолкнуть инвесторов к прекращению размещения активов в Европе."Все ли понимают, что это присвоение российских активов создает крайне неудачный прецедент? Что завтра, имея такой прецедент, мы не будем защищены от беззакония, жертвой которого можем стать сами?", - задался вопросом Orior."Если у клиентов возникнет ощущение, что закон больше не соблюдается, и их активы могут быть конфискованы, это "откроет ящик Пандоры", - отмечает JLR72.Полный текст читайте на ИноСМИ
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франция, джо байден, эммануэль макрон, замороженные российские активы
ФРАНЦИЯ, Джо Байден, Эммануэль Макрон, замороженные российские активы
Байден договорился с Макроном о краже активов России. Французы рассвирепели
Читатели Le Figaro раскрыли, что ждет Запад после антироссийского шага
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ.
Президент США Джо Байден и его французский коллега Эммануэль Макрон договорились об использовании заблокированных российских активов. Такое решение вызвало волну недовольства у читателей Le Figaro
.
Французы напомнили, что значительная часть активов РФ находится в Euroclear, который выступил против конфискации средств. Отмечается, что такой шаг запада может подтолкнуть инвесторов к прекращению размещения активов в Европе.
"Все ли понимают, что это присвоение российских активов создает крайне неудачный прецедент? Что завтра, имея такой прецедент, мы не будем защищены от беззакония, жертвой которого можем стать сами?", - задался вопросом Orior.
"Если у клиентов возникнет ощущение, что закон больше не соблюдается, и их активы могут быть конфискованы, это "откроет ящик Пандоры", - отмечает JLR72.
"Даже американцы отказались". Во Франции поразились упорству Макрона