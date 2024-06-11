https://1prime.ru/20240611/frantsiya-849081682.html

"Дедулю Шольца попрут вон". Французы предрекли Германии революцию

"Дедулю Шольца попрут вон". Французы предрекли Германии революцию - 11.06.2024, ПРАЙМ

"Дедулю Шольца попрут вон". Французы предрекли Германии революцию

Канцлер Германии Олаф Шольц вновь призвал союзников по НАТО выделить Украине дополнительную помощь, новость вызвала бурю негодования у читателей французского... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T17:32+0300

2024-06-11T17:32+0300

2024-06-11T17:32+0300

спецоперация на украине

олаф шольц

германия

франция

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц вновь призвал союзников по НАТО выделить Украине дополнительную помощь, новость вызвала бурю негодования у читателей французского портала Le Figaro."Украина в любом случае — проигравшая в этом конфликте. Лучше пусть они ведут мирные переговоры, а Зеленский пусть убирается", - отметил l.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Этому Зеленскому все мало. Макрон ему сунул в прошлый четверг 650 миллионов, но этого не достаточно. Сегодня он приехал к дедуле Шольцу. Одет в обычную бойцовскую форму: рубашка цвета хаки, брюки искателя приключений. Миллиардик мне, пожалуйста, и дополнительные самолеты", - возмутился комментатор Anne-Louise.По мнению других читателей, Зеленский постоянно ищет поддержки, выпрашивая миллиарды. Германия, по их словам, тем временем лишается лидирующих позиций в экономике и впадает в маразм."Еще одна-две встречи, и дедулю Шольца попрут вон граждане его же страны. Мне думается, что Зеленский начинает наводить порчу на тех, с кем проводит встречи", - заключил Un hussard.Полный текст читайте на ИноСМИ

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олаф шольц, германия, франция