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В России появится первый отечественный гибридный автомобиль

В России появится первый отечественный гибридный автомобиль - 11.06.2024, ПРАЙМ

В России появится первый отечественный гибридный автомобиль

Стартап "ЭМ-рус" намерен к 2025-2026 годам оснастить свой созданный на базе "УАЗ Профи" электрофургон гибридной силовой установкой, сообщил изданию "Ведомости"... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T09:16+0300

2024-06-11T09:16+0300

2024-06-11T09:45+0300

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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Стартап "ЭМ-рус" намерен к 2025-2026 годам оснастить свой созданный на базе "УАЗ Профи" электрофургон гибридной силовой установкой, сообщил изданию "Ведомости" на ПМЭФ-2024 генеральный директор и сооснователь компании Илья Рашкин.Он рассказал, что разработку гибридной системы могут окончить к 2024 году. После этого новый продукт пройдет процесс сертификации и производство будет готовиться к запуску обновленной техники.Рашкин добавил, что сейчас инженеры компании активно трудятся над созданием оптимальной комбинации внутреннего сгорания и генератора для зарядки батареи. Данное решение позволит обеспечить максимально длительное время работы электромобиля на электрической тяге.

https://1prime.ru/20240610/voditeli-849022666.html

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авто, электромобили, грузовой транспорт, россия, уаз