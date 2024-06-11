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Байдена признали виновным в США по всем трем пунктам обвинения - 11.06.2024, ПРАЙМ
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Байдена признали виновным в США по всем трем пунктам обвинения
Байдена признали виновным в США по всем трем пунктам обвинения - 11.06.2024, ПРАЙМ
Байдена признали виновным в США по всем трем пунктам обвинения
Присяжные вынесли вердикт в деле против сына президента США Хантера Байдена по делу о нарушениях при покупке и хранении оружия, заявил РИА Новости представитель | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T18:40+0300
2024-06-11T18:40+0300
джо байден
хантер байден
сша
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ВАШИНГТОН, 11 июн - ПРАЙМ. Присяжные вынесли вердикт в деле против сына президента США Хантера Байдена по делу о нарушениях при покупке и хранении оружия, заявил РИА Новости представитель суда.В понедельник прокурор заявил присяжным, что смог доказать его вину Байдена в ходе судебного процесса, а доказательства были "личными, неприятными и ошеломляющими". Сын президента, в частности, соврал, что не употребляет наркотики, когда оформлял покупку револьвера, передает CNN.Хантеру Байдену также предстоит участие в процессе о неуплате налогов в штате Калифорния. В обоих случаях он настаивает на своей невиновности. Его случай стал первым в истории, когда под суд попал сын действующего президента США.
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джо байден, хантер байден, сша, суд
Джо Байден, Хантер Байден, США, суд
18:40 11.06.2024
 
Байдена признали виновным в США по всем трем пунктам обвинения

Сын президента США Байден признан виновным по всем трем пунктам обвинения

© CC BY 2.0 / Chairman of the Joint Chiefs of StaffХантер и Эшли Байден
Хантер и Эшли Байден - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© CC BY 2.0 / Chairman of the Joint Chiefs of Staff
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ВАШИНГТОН, 11 июн - ПРАЙМ. Присяжные вынесли вердикт в деле против сына президента США Хантера Байдена по делу о нарушениях при покупке и хранении оружия, заявил РИА Новости представитель суда.
В понедельник прокурор заявил присяжным, что смог доказать его вину Байдена в ходе судебного процесса, а доказательства были "личными, неприятными и ошеломляющими". Сын президента, в частности, соврал, что не употребляет наркотики, когда оформлял покупку револьвера, передает CNN.
Хантеру Байдену также предстоит участие в процессе о неуплате налогов в штате Калифорния. В обоих случаях он настаивает на своей невиновности. Его случай стал первым в истории, когда под суд попал сын действующего президента США.
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