https://1prime.ru/20240611/khaneter-849084283.html

Байдена признали виновным в США по всем трем пунктам обвинения

Байдена признали виновным в США по всем трем пунктам обвинения - 11.06.2024, ПРАЙМ

Байдена признали виновным в США по всем трем пунктам обвинения

Присяжные вынесли вердикт в деле против сына президента США Хантера Байдена по делу о нарушениях при покупке и хранении оружия, заявил РИА Новости представитель | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T18:40+0300

2024-06-11T18:40+0300

2024-06-11T18:40+0300

джо байден

хантер байден

сша

суд

https://cdnn.1prime.ru/img/84250/47/842504716_0:45:7872:4473_1920x0_80_0_0_a4eac19adaeb971fb82b75539dc6d3ea.jpg

ВАШИНГТОН, 11 июн - ПРАЙМ. Присяжные вынесли вердикт в деле против сына президента США Хантера Байдена по делу о нарушениях при покупке и хранении оружия, заявил РИА Новости представитель суда.В понедельник прокурор заявил присяжным, что смог доказать его вину Байдена в ходе судебного процесса, а доказательства были "личными, неприятными и ошеломляющими". Сын президента, в частности, соврал, что не употребляет наркотики, когда оформлял покупку револьвера, передает CNN.Хантеру Байдену также предстоит участие в процессе о неуплате налогов в штате Калифорния. В обоих случаях он настаивает на своей невиновности. Его случай стал первым в истории, когда под суд попал сын действующего президента США.

https://1prime.ru/20240610/bayden-849021671.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

джо байден, хантер байден, сша, суд