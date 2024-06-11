https://1prime.ru/20240611/kharkov-849088874.html

"Посылают подкрепления". Зеленскому сообщили пугающие новости о Харькове

"Посылают подкрепления". Зеленскому сообщили пугающие новости о Харькове - 11.06.2024, ПРАЙМ

"Посылают подкрепления". Зеленскому сообщили пугающие новости о Харькове

ВС России уверенно держат позиции в Харьковском направлении, несмотря на действия украинской армии, сообщил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T23:35+0300

2024-06-11T23:35+0300

2024-06-11T23:35+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. ВС России уверенно держат позиции в Харьковском направлении, несмотря на действия украинской армии, сообщил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Несмотря на то, что в течение последней недели мы слышали о контрнаступлении украинских войск в районе Харькова, до сих пор оно не материализовалось, напротив, россияне сохраняют инициативу. <…> Украинцы, похоже, все еще посылают подкрепления в район Харькова, но кажется, что русские имеют полное господство в воздухе", — указал Меркурис.Аналитик выразил сомнение в том, что ВСУ способны организовать наступление. Владимиру Зеленскому регулярно докладывают, что украинские войска терпят большие потери по пути в район боевых действий, и это влияет на планы развертывания, спрогнозировал эксперт.По данным Минобороны, потери Киева составили более 2150 солдат. Кроме того, украинские войска лишились танка, двух бронетранспортеров, БМП Bradley производства США, самоходных артиллерийских установок Krab польского производства и Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, а также 2С3 "Акация", 2С1 "Гвоздика", шести 2А65 "Мста-Б", трех гаубиц М777 и одной М198 производства США, трех орудий М119 производства США, пяти гаубиц Д-30, восьми Д-20, боевой машины РСЗО "Град" и двух станции радиоэлектронной борьбы.

https://1prime.ru/20240611/transport-849079340.html

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вс россии, всу, потери, наступление, сша