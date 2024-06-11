Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Посылают подкрепления". Зеленскому сообщили пугающие новости о Харькове - 11.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240611/kharkov-849088874.html
"Посылают подкрепления". Зеленскому сообщили пугающие новости о Харькове
"Посылают подкрепления". Зеленскому сообщили пугающие новости о Харькове - 11.06.2024, ПРАЙМ
"Посылают подкрепления". Зеленскому сообщили пугающие новости о Харькове
ВС России уверенно держат позиции в Харьковском направлении, несмотря на действия украинской армии, сообщил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T23:35+0300
2024-06-11T23:35+0300
спецоперация на украине
вс россии
всу
потери
наступление
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/59/842195947_0:196:2401:1546_1920x0_80_0_0_fedc7d7ee26bffa6a312bf45655f057a.jpg
МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. ВС России уверенно держат позиции в Харьковском направлении, несмотря на действия украинской армии, сообщил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Несмотря на то, что в течение последней недели мы слышали о контрнаступлении украинских войск в районе Харькова, до сих пор оно не материализовалось, напротив, россияне сохраняют инициативу. &lt;…&gt; Украинцы, похоже, все еще посылают подкрепления в район Харькова, но кажется, что русские имеют полное господство в воздухе", — указал Меркурис.Аналитик выразил сомнение в том, что ВСУ способны организовать наступление. Владимиру Зеленскому регулярно докладывают, что украинские войска терпят большие потери по пути в район боевых действий, и это влияет на планы развертывания, спрогнозировал эксперт.По данным Минобороны, потери Киева составили более 2150 солдат. Кроме того, украинские войска лишились танка, двух бронетранспортеров, БМП Bradley производства США, самоходных артиллерийских установок Krab польского производства и Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, а также 2С3 "Акация", 2С1 "Гвоздика", шести 2А65 "Мста-Б", трех гаубиц М777 и одной М198 производства США, трех орудий М119 производства США, пяти гаубиц Д-30, восьми Д-20, боевой машины РСЗО "Град" и двух станции радиоэлектронной борьбы.
https://1prime.ru/20240611/transport-849079340.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/59/842195947_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_d00eddef135e053872f95faeb42875fa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
вс россии, всу, потери, наступление, сша
Спецоперация на Украине, ВС России, ВСУ, потери, наступление, США
23:35 11.06.2024
 
"Посылают подкрепления". Зеленскому сообщили пугающие новости о Харькове

Меркурис: ВС России сохранили инициативу на Харьковском направлении

© Фото : Unsplash/LinaХарьков, Украина
Харьков, Украина - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© Фото : Unsplash/Lina
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. ВС России уверенно держат позиции в Харьковском направлении, несмотря на действия украинской армии, сообщил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Несмотря на то, что в течение последней недели мы слышали о контрнаступлении украинских войск в районе Харькова, до сих пор оно не материализовалось, напротив, россияне сохраняют инициативу. <…> Украинцы, похоже, все еще посылают подкрепления в район Харькова, но кажется, что русские имеют полное господство в воздухе", — указал Меркурис.
Аналитик выразил сомнение в том, что ВСУ способны организовать наступление. Владимиру Зеленскому регулярно докладывают, что украинские войска терпят большие потери по пути в район боевых действий, и это влияет на планы развертывания, спрогнозировал эксперт.
%Украинские флаги - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
На Украине начали поджигать машины ВСУ, пишут СМИ
16:51
По данным Минобороны, потери Киева составили более 2150 солдат. Кроме того, украинские войска лишились танка, двух бронетранспортеров, БМП Bradley производства США, самоходных артиллерийских установок Krab польского производства и Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, а также 2С3 "Акация", 2С1 "Гвоздика", шести 2А65 "Мста-Б", трех гаубиц М777 и одной М198 производства США, трех орудий М119 производства США, пяти гаубиц Д-30, восьми Д-20, боевой машины РСЗО "Град" и двух станции радиоэлектронной борьбы.
 
Спецоперация на УкраинеВС РоссииВСУпотеринаступлениеСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала