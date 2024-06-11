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Мишустин призвал сохранить набранные темпы жилищного строительства

Мишустин призвал сохранить набранные темпы жилищного строительства - 11.06.2024, ПРАЙМ

Мишустин призвал сохранить набранные темпы жилищного строительства

Набранные темпы жилищного строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры в России необходимо сохранить к 2030 году, заявил премьер-министр РФ Михаил... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T16:58+0300

2024-06-11T16:58+0300

2024-06-11T16:58+0300

недвижимость

михаил мишустин

жилье

жилищное строительство

россия

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Набранные темпы жилищного строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры в России необходимо сохранить к 2030 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". Глава правительства напомнил, что все национальные проекты должны быть направлены на достижение национальных целей, в числе которых - "Комфортная и безопасная среда для жизни", которая включает конкретные задачи с чёткими и измеримыми показателями. "Для их выполнения необходимо реализовать комплекс мер, чтобы к 2030 году сохранить набранные темпы в жилищном строительстве. Модернизировать коммунальную инфраструктуру, нарастить её мощности, улучшить качество услуг для 20 миллионов жителей", - сказал Мишустин. Он признал, что задача сложная: сейчас в среднем более трети сетей тепло- и водоснабжения, а также водоотведения нуждается в замене. Также, по его словам, необходимо продолжить активное сокращение аварийного жилья, возведение социальных объектов, приводить в нормативное состояние дороги, строить новые, обновлять общественный транспорт, обеспечивать большую связанность регионов. В этой логике, по словам Мишустина, следует сформировать и национальный проект "Инфраструктура для жизни", который будет включать комплексное развитие населённых пунктов, мероприятия по жилищному и дорожному строительству, формированию более комфортных условий проживания для граждан, модернизации жилищно-коммунального хозяйства, обеспечению современным общественным транспортом и так далее. Кроме того, премьер напомнил, что по инициативе главы государства предстоит разработать программу комплексного развития населённых пунктов с учётом 2 тысяч точек роста и сделать мастер-планы для 200 городов. "Что касается финансирования этих масштабных мероприятий, то оно должно осуществляться в том числе за счёт инструментов инфраструктурного меню. Наиболее востребованные из них – специальные казначейские и инфраструктурные бюджетные кредиты, облигации", - сказал Мишустин. Он напомнил также, что по поручению президента РФ власти приняли решение списать около двух третей задолженности российских субъектов по их бюджетным кредитам. "В ходе Петербургского экономического форума глава государства обратил особое внимание на необходимость в ближайшее время отработать в диалоге с регионами все детали этого механизма. Прошу всех, кто за это отвечает, ещё раз внимательно посмотреть на все наши планы", - сказал глава правительства РФ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

михаил мишустин, жилье, жилищное строительство, россия