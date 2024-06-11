https://1prime.ru/20240611/mishustin-849079877.html
Мишустин призвал сохранить набранные темпы жилищного строительства
Мишустин призвал сохранить набранные темпы жилищного строительства - 11.06.2024, ПРАЙМ
Мишустин призвал сохранить набранные темпы жилищного строительства
Набранные темпы жилищного строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры в России необходимо сохранить к 2030 году, заявил премьер-министр РФ Михаил... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T16:58+0300
2024-06-11T16:58+0300
2024-06-11T16:58+0300
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михаил мишустин
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Набранные темпы жилищного строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры в России необходимо сохранить к 2030 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". Глава правительства напомнил, что все национальные проекты должны быть направлены на достижение национальных целей, в числе которых - "Комфортная и безопасная среда для жизни", которая включает конкретные задачи с чёткими и измеримыми показателями. "Для их выполнения необходимо реализовать комплекс мер, чтобы к 2030 году сохранить набранные темпы в жилищном строительстве. Модернизировать коммунальную инфраструктуру, нарастить её мощности, улучшить качество услуг для 20 миллионов жителей", - сказал Мишустин. Он признал, что задача сложная: сейчас в среднем более трети сетей тепло- и водоснабжения, а также водоотведения нуждается в замене. Также, по его словам, необходимо продолжить активное сокращение аварийного жилья, возведение социальных объектов, приводить в нормативное состояние дороги, строить новые, обновлять общественный транспорт, обеспечивать большую связанность регионов. В этой логике, по словам Мишустина, следует сформировать и национальный проект "Инфраструктура для жизни", который будет включать комплексное развитие населённых пунктов, мероприятия по жилищному и дорожному строительству, формированию более комфортных условий проживания для граждан, модернизации жилищно-коммунального хозяйства, обеспечению современным общественным транспортом и так далее. Кроме того, премьер напомнил, что по инициативе главы государства предстоит разработать программу комплексного развития населённых пунктов с учётом 2 тысяч точек роста и сделать мастер-планы для 200 городов. "Что касается финансирования этих масштабных мероприятий, то оно должно осуществляться в том числе за счёт инструментов инфраструктурного меню. Наиболее востребованные из них – специальные казначейские и инфраструктурные бюджетные кредиты, облигации", - сказал Мишустин. Он напомнил также, что по поручению президента РФ власти приняли решение списать около двух третей задолженности российских субъектов по их бюджетным кредитам. "В ходе Петербургского экономического форума глава государства обратил особое внимание на необходимость в ближайшее время отработать в диалоге с регионами все детали этого механизма. Прошу всех, кто за это отвечает, ещё раз внимательно посмотреть на все наши планы", - сказал глава правительства РФ.
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михаил мишустин, жилье, жилищное строительство, россия
Недвижимость, Михаил Мишустин, жилье, жилищное строительство, РОССИЯ
Мишустин призвал сохранить набранные темпы жилищного строительства
Мишустин: набранные темпы жилищного строительства в России надо сохранить к 2030 году
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Набранные темпы жилищного строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры в России необходимо сохранить к 2030 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по национальному проекту "Инфраструктура для жизни".
Глава правительства напомнил, что все национальные проекты должны быть направлены на достижение национальных целей, в числе которых - "Комфортная и безопасная среда для жизни", которая включает конкретные задачи с чёткими и измеримыми показателями. "Для их выполнения необходимо реализовать комплекс мер, чтобы к 2030 году сохранить набранные темпы в жилищном строительстве. Модернизировать коммунальную инфраструктуру, нарастить её мощности, улучшить качество услуг для 20 миллионов жителей", - сказал Мишустин.
Он признал, что задача сложная: сейчас в среднем более трети сетей тепло- и водоснабжения, а также водоотведения нуждается в замене. Также, по его словам, необходимо продолжить активное сокращение аварийного жилья, возведение социальных объектов, приводить в нормативное состояние дороги, строить новые, обновлять общественный транспорт, обеспечивать большую связанность регионов.
В этой логике, по словам Мишустина, следует сформировать и национальный проект "Инфраструктура для жизни", который будет включать комплексное развитие населённых пунктов, мероприятия по жилищному и дорожному строительству, формированию более комфортных условий проживания для граждан, модернизации жилищно-коммунального хозяйства, обеспечению современным общественным транспортом и так далее.
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Кроме того, премьер напомнил, что по инициативе главы государства предстоит разработать программу комплексного развития населённых пунктов с учётом 2 тысяч точек роста и сделать мастер-планы для 200 городов.
"Что касается финансирования этих масштабных мероприятий, то оно должно осуществляться в том числе за счёт инструментов инфраструктурного меню. Наиболее востребованные из них – специальные казначейские и инфраструктурные бюджетные кредиты, облигации", - сказал Мишустин.
Он напомнил также, что по поручению президента РФ власти приняли решение списать около двух третей задолженности российских субъектов по их бюджетным кредитам. "В ходе Петербургского экономического форума глава государства обратил особое внимание на необходимость в ближайшее время отработать в диалоге с регионами все детали этого механизма. Прошу всех, кто за это отвечает, ещё раз внимательно посмотреть на все наши планы", - сказал глава правительства РФ.