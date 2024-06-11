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Всемирный банк повысил прогноз цен на нефть
Всемирный банк повысил прогноз цен на нефть - 11.06.2024, ПРАЙМ
Всемирный банк повысил прогноз цен на нефть
Всемирный банк повысил прогноз стоимости нефти в мире в 2024 году до 84 долларов за баррель и в 2025 году до 79 долларов за баррель, следует из опубликованного... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T16:33+0300
2024-06-11T16:33+0300
2024-06-11T16:33+0300
энергетика
нефть
цены
всемирный банк
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ВАШИНГТОН, 11 июн - ПРАЙМ. Всемирный банк повысил прогноз стоимости нефти в мире в 2024 году до 84 долларов за баррель и в 2025 году до 79 долларов за баррель, следует из опубликованного во вторник доклада международной организации. Согласно представленным табличным показателям, в текущем году цена барреля нефти в мире составит 84 доллара, что на 3 доллара выше прогноза, опубликованного в январе. В 2025 году баррель нефти подешевеет до 79 долларов, но показатель все равно окажется на 1 доллар выше предыдущей оценки. В докладе приводится прогноз на 2026 год, согласно которому стоимость барреля нефти составит 78,1 доллара. Цену на нефть по итогам 2023 года международная организация оценила в 82,6 доллара за баррель. Как отмечается, стоимость нефти Всемирный банк оценивает на основе цены сырой нефти марки Brent.
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нефть, цены, всемирный банк
Энергетика, Нефть, цены, Всемирный банк
Всемирный банк повысил прогноз цен на нефть
Всемирный банк повысил прогноз цен на нефть в 2024 г до $84 за баррель, в 2025 - до $79
ВАШИНГТОН, 11 июн - ПРАЙМ. Всемирный банк повысил прогноз стоимости нефти в мире в 2024 году до 84 долларов за баррель и в 2025 году до 79 долларов за баррель, следует из опубликованного во вторник доклада международной организации.
Согласно представленным табличным показателям, в текущем году цена барреля нефти в мире составит 84 доллара, что на 3 доллара выше прогноза, опубликованного в январе. В 2025 году баррель нефти подешевеет до 79 долларов, но показатель все равно окажется на 1 доллар выше предыдущей оценки.
В докладе приводится прогноз на 2026 год, согласно которому стоимость барреля нефти составит 78,1 доллара.
Цену на нефть по итогам 2023 года международная организация оценила в 82,6 доллара за баррель.
Как отмечается, стоимость нефти Всемирный банк оценивает на основе цены сырой нефти марки Brent.