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Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире на 2024 год

Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире на 2024 год - 11.06.2024, ПРАЙМ

Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире на 2024 год

Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире на 2024 год на 140 тысяч баррелей в сутки, до 102,98 миллиона баррелей в сутки, на 2025 год - на 250... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T19:12+0300

2024-06-11T19:12+0300

2024-06-11T19:20+0300

энергетика

мировой спрос на нефть

нефть

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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире на 2024 год на 140 тысяч баррелей в сутки, до 102,98 миллиона баррелей в сутки, на 2025 год - на 250 тысяч баррелей в сутки, до 104,51 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США.В майском докладе Минэнерго США прогнозировало, что в 2024 и 2025 году спрос на нефть в мире вырастет до 102,84 и 104,26 миллиона баррелей в сутки соответственно. Темпы роста ожидались на уровне 0,92 и 1,42 миллиона баррелей в сутки.Из прогноза следует, что агентство в этом месяце пересмотрело данные о мировом потреблении нефти за 2023 год, снизив оценку на 20 тысяч баррелей в сутки, до 101,9 миллиона баррелей в сутки.Таким образом, теперь Минэнерго США ожидает, что в 2024 году спрос на нефть вырастет на 1,08 миллиона баррелей в сутки, а в 2025 году - на 1,53 миллиона баррелей."Большая часть ожидаемого роста приходится на страны, не входящие в ОЭСР, которые увеличат потребление жидкого топлива на 1,1 миллиона баррелей в сутки в 2024 году и на 1,3 миллиона баррелей в сутки в 2025 году. Рост потребления в странах, не входящих в ОЭСР, возглавляют Китай и Индия, которые, по нашим прогнозам, увеличат потребление в совокупности на 0,6 миллиона баррелей в сутки в 2024 году и на 0,7 миллиона баррелей в сутки в 2025 году", - говорится в докладе.

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мировой спрос на нефть, нефть