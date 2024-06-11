Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире на 2024 год - 11.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240611/neft-849085443.html
Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире на 2024 год
Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире на 2024 год - 11.06.2024, ПРАЙМ
Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире на 2024 год
Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире на 2024 год на 140 тысяч баррелей в сутки, до 102,98 миллиона баррелей в сутки, на 2025 год - на 250... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T19:12+0300
2024-06-11T19:20+0300
энергетика
мировой спрос на нефть
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/26/841402685_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_5d7c1bbdc5f61c454dc942218d53538e.jpg
МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире на 2024 год на 140 тысяч баррелей в сутки, до 102,98 миллиона баррелей в сутки, на 2025 год - на 250 тысяч баррелей в сутки, до 104,51 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США.В майском докладе Минэнерго США прогнозировало, что в 2024 и 2025 году спрос на нефть в мире вырастет до 102,84 и 104,26 миллиона баррелей в сутки соответственно. Темпы роста ожидались на уровне 0,92 и 1,42 миллиона баррелей в сутки.Из прогноза следует, что агентство в этом месяце пересмотрело данные о мировом потреблении нефти за 2023 год, снизив оценку на 20 тысяч баррелей в сутки, до 101,9 миллиона баррелей в сутки.Таким образом, теперь Минэнерго США ожидает, что в 2024 году спрос на нефть вырастет на 1,08 миллиона баррелей в сутки, а в 2025 году - на 1,53 миллиона баррелей."Большая часть ожидаемого роста приходится на страны, не входящие в ОЭСР, которые увеличат потребление жидкого топлива на 1,1 миллиона баррелей в сутки в 2024 году и на 1,3 миллиона баррелей в сутки в 2025 году. Рост потребления в странах, не входящих в ОЭСР, возглавляют Китай и Индия, которые, по нашим прогнозам, увеличат потребление в совокупности на 0,6 миллиона баррелей в сутки в 2024 году и на 0,7 миллиона баррелей в сутки в 2025 году", - говорится в докладе.
https://1prime.ru/20240611/neft-849077351.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/26/841402685_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_56fbc8641b63a3d75eae4e3c98beeffe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировой спрос на нефть, нефть
Энергетика, мировой спрос на нефть, Нефть
19:12 11.06.2024 (обновлено: 19:20 11.06.2024)
 
Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире на 2024 год

В США повысили прогноз по спросу на нефть в мире на 2024 год на 140 тысяч б/с

© Unsplash/Robin SommerНефтепереработка
Нефтепереработка
© Unsplash/Robin Sommer
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире на 2024 год на 140 тысяч баррелей в сутки, до 102,98 миллиона баррелей в сутки, на 2025 год - на 250 тысяч баррелей в сутки, до 104,51 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США.
В майском докладе Минэнерго США прогнозировало, что в 2024 и 2025 году спрос на нефть в мире вырастет до 102,84 и 104,26 миллиона баррелей в сутки соответственно. Темпы роста ожидались на уровне 0,92 и 1,42 миллиона баррелей в сутки.
Из прогноза следует, что агентство в этом месяце пересмотрело данные о мировом потреблении нефти за 2023 год, снизив оценку на 20 тысяч баррелей в сутки, до 101,9 миллиона баррелей в сутки.
Танкер - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
Всемирный банк повысил прогноз цен на нефть
16:33
Таким образом, теперь Минэнерго США ожидает, что в 2024 году спрос на нефть вырастет на 1,08 миллиона баррелей в сутки, а в 2025 году - на 1,53 миллиона баррелей.
"Большая часть ожидаемого роста приходится на страны, не входящие в ОЭСР, которые увеличат потребление жидкого топлива на 1,1 миллиона баррелей в сутки в 2024 году и на 1,3 миллиона баррелей в сутки в 2025 году. Рост потребления в странах, не входящих в ОЭСР, возглавляют Китай и Индия, которые, по нашим прогнозам, увеличат потребление в совокупности на 0,6 миллиона баррелей в сутки в 2024 году и на 0,7 миллиона баррелей в сутки в 2025 году", - говорится в докладе.
 
Энергетикамировой спрос на нефтьНефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала