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ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти в США в 2024 году
ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти в США в 2024 году - 11.06.2024, ПРАЙМ
ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти в США в 2024 году
ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти и конденсата в США в 2024 году, по-прежнему ждет роста в среднем до уровня 13,22 миллиона баррелей в сутки, следует из... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T14:38+0300
2024-06-11T14:38+0300
2024-06-11T14:38+0300
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добыча нефти
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти и конденсата в США в 2024 году, по-прежнему ждет роста в среднем до уровня 13,22 миллиона баррелей в сутки, следует из июньского доклада организации. В мае ОПЕК прогнозировала добычу нефти и конденсата в США в 2024 году на уровне 13,22 миллиона баррелей в сутки, в апреле – 13,23 миллиона баррелей в сутки. В соответствии с июньским прогнозом, добыча нефти и конденсата в США в 2024 году увеличится на 0,3 миллиона баррелей в сутки в годовом исчислении – до среднего уровня 13,22 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, прогноз не изменился после понижения на 10 тысяч баррелей в сутки в предыдущем докладе.
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сша, нефть, добыча нефти
Энергетика, США, Нефть, добыча нефти
ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти в США в 2024 году
ОПЕК сохранила прогноз нефтедобычи в США в 2024 году на уровне 13,22 млн б/с
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти и конденсата в США в 2024 году, по-прежнему ждет роста в среднем до уровня 13,22 миллиона баррелей в сутки, следует из июньского доклада организации.
В мае ОПЕК прогнозировала добычу нефти и конденсата в США в 2024 году на уровне 13,22 миллиона баррелей в сутки, в апреле – 13,23 миллиона баррелей в сутки.
В соответствии с июньским прогнозом, добыча нефти и конденсата в США в 2024 году увеличится на 0,3 миллиона баррелей в сутки в годовом исчислении – до среднего уровня 13,22 миллиона баррелей в сутки.
Таким образом, прогноз не изменился после понижения на 10 тысяч баррелей в сутки в предыдущем докладе.
ОПЕК по-прежнему ожидает роста мирового спроса на нефть