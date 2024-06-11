https://1prime.ru/20240611/neftedobycha-849067937.html

ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти в США в 2024 году

ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти в США в 2024 году - 11.06.2024, ПРАЙМ

ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти в США в 2024 году

ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти и конденсата в США в 2024 году, по-прежнему ждет роста в среднем до уровня 13,22 миллиона баррелей в сутки, следует из... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T14:38+0300

2024-06-11T14:38+0300

2024-06-11T14:38+0300

энергетика

сша

нефть

добыча нефти

https://cdnn.1prime.ru/img/83571/99/835719952_0:116:3233:1934_1920x0_80_0_0_7134829c5b3c9fe3e93a80f6a3a69409.jpg

МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти и конденсата в США в 2024 году, по-прежнему ждет роста в среднем до уровня 13,22 миллиона баррелей в сутки, следует из июньского доклада организации. В мае ОПЕК прогнозировала добычу нефти и конденсата в США в 2024 году на уровне 13,22 миллиона баррелей в сутки, в апреле – 13,23 миллиона баррелей в сутки. В соответствии с июньским прогнозом, добыча нефти и конденсата в США в 2024 году увеличится на 0,3 миллиона баррелей в сутки в годовом исчислении – до среднего уровня 13,22 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, прогноз не изменился после понижения на 10 тысяч баррелей в сутки в предыдущем докладе.

https://1prime.ru/20240611/opek-849067114.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, нефть, добыча нефти