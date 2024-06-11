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В Госдуму внесен "закон о никабах"

В Госдуму внесен "закон о никабах" - 11.06.2024, ПРАЙМ

В Госдуму внесен "закон о никабах"

В нижнюю палату парламента внесен проект закона о запрете ношения скрывающей лицо одежды. Об этом в своем Telegram- канале написал депутат Михаил Матвеев. | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T17:50+0300

2024-06-11T17:50+0300

2024-06-11T17:50+0300

госдума

законопроект

спч

ислам

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ВАШИНГТОН, 11 июн - ПРАЙМ. В нижнюю палату парламента внесен проект закона о запрете ношения скрывающей лицо одежды. Об этом в своем Telegram- канале написал депутат Михаил Матвеев. Инициатива предполагает внесение статьи в Кодекс об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф от 10 до 15 тысяч рублей. Размер штрафа при повторном нарушении, согласно тексту документа, составит от 15 до 30 тысяч рублей. В пояснительной записке указано, что авторы закона руководствовались соображениями общественной безопасности. В конце мая глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев также обращал внимание на эту проблему. Он затронул и тему "этнических ММА-клубов". По мнению Фадеева, их наличие в стране может вызывать определенные опасения, при этом нельзя запрещать людям занятия спортом. Глава СПЧ задался вопросом, почему трудовые мигранты выбирают "не настольный теннис или бадминтон, а именно боевые искусства".

https://1prime.ru/20240604/migranty-848804756.html

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госдума, законопроект, спч, ислам, коап