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В Госдуму внесен "закон о никабах" - 11.06.2024, ПРАЙМ
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В Госдуму внесен "закон о никабах"
В Госдуму внесен "закон о никабах" - 11.06.2024, ПРАЙМ
В Госдуму внесен "закон о никабах"
В нижнюю палату парламента внесен проект закона о запрете ношения скрывающей лицо одежды. Об этом в своем Telegram- канале написал депутат Михаил Матвеев. | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T17:50+0300
2024-06-11T17:50+0300
госдума
законопроект
спч
ислам
коап
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ВАШИНГТОН, 11 июн - ПРАЙМ. В нижнюю палату парламента внесен проект закона о запрете ношения скрывающей лицо одежды. Об этом в своем Telegram- канале написал депутат Михаил Матвеев. Инициатива предполагает внесение статьи в Кодекс об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф от 10 до 15 тысяч рублей. Размер штрафа при повторном нарушении, согласно тексту документа, составит от 15 до 30 тысяч рублей. В пояснительной записке указано, что авторы закона руководствовались соображениями общественной безопасности. В конце мая глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев также обращал внимание на эту проблему. Он затронул и тему "этнических ММА-клубов". По мнению Фадеева, их наличие в стране может вызывать определенные опасения, при этом нельзя запрещать людям занятия спортом. Глава СПЧ задался вопросом, почему трудовые мигранты выбирают "не настольный теннис или бадминтон, а именно боевые искусства".
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госдума, законопроект, спч, ислам, коап
Госдума, законопроект, СПЧ, ислам, КоАП
17:50 11.06.2024
 
В Госдуму внесен "закон о никабах"

В Госдуму внесен законопроект о запрете ношения скрывающей лицо одежды

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЖенщина в никабе на фестивале "Курбан-Фест" в Казани
Женщина в никабе на фестивале Курбан-Фест в Казани - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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ВАШИНГТОН, 11 июн - ПРАЙМ. В нижнюю палату парламента внесен проект закона о запрете ношения скрывающей лицо одежды. Об этом в своем Telegram- канале написал депутат Михаил Матвеев.
Инициатива предполагает внесение статьи в Кодекс об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф от 10 до 15 тысяч рублей. Размер штрафа при повторном нарушении, согласно тексту документа, составит от 15 до 30 тысяч рублей. В пояснительной записке указано, что авторы закона руководствовались соображениями общественной безопасности.
В конце мая глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев также обращал внимание на эту проблему. Он затронул и тему "этнических ММА-клубов". По мнению Фадеева, их наличие в стране может вызывать определенные опасения, при этом нельзя запрещать людям занятия спортом. Глава СПЧ задался вопросом, почему трудовые мигранты выбирают "не настольный теннис или бадминтон, а именно боевые искусства".
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ГосдумазаконопроектСПЧисламКоАП
 
 
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