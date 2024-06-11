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Финансовый мир изменится: Саудовская Аравия решила уйти от нефтедоллара - 11.06.2024, ПРАЙМ
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Финансовый мир изменится: Саудовская Аравия решила уйти от нефтедоллара
Финансовый мир изменится: Саудовская Аравия решила уйти от нефтедоллара - 11.06.2024, ПРАЙМ
Финансовый мир изменится: Саудовская Аравия решила уйти от нефтедоллара
Финансовый мир ожидают значительные изменения после решения Саудовской Аравии не продлевать 50-летний нефтедолларовый пакт с США, пишет портал Bizcommunity. | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T13:00+0300
2024-06-11T13:23+0300
энергетика
сша
саудовская аравия
нефть
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Финансовый мир ожидают значительные изменения после решения Саудовской Аравии не продлевать 50-летний нефтедолларовый пакт с США, пишет портал Bizcommunity.Согласно изданию, соглашение о безопасности, подписанное США и Саудовской Аравией 8 июня 1974 года, предусматривало создание двух совместных комиссий — по экономическому сотрудничеству и по военным потребностям Саудовской Аравии — и рассматривалось как предвестие эры все более тесного сотрудничества между двумя странами.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТем не менее, срок контракта истек 9 июня 2024 года. Решение не продлевать контракт позволит Саудовской Аравии продавать нефть и другие товары в нескольких валютах, включая китайские юани, евро, иены, а не только в долларах США. Кроме того, может быть рассмотрена возможность использования цифровых валют, таких как биткоин.Автор материала подчеркивает, что такое решение знаменует постепенный отказ от системы нефтедолларов, созданной в 1972 году, и, как ожидается, ускорит глобальный отказ от доллара США.Совсем недавно Саудовская Аравия объявила о своем участии в проекте mBridge, в рамках которого изучается платформа цифровой валюты (CBDC) в партнерстве с несколькими центральными банками.Отмечается, что в проекте задействованы Банк Израиля, Банк Намибии, Банк Франции, Центральный банк Бахрейна, Центральный банк Египта, Центральный банк Иордании, Европейский центральный банк, Международный валютный фонд, Федеральный резервный банк Нью-Йорка, Резервный банк Австралии и Всемирный банк.
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сша, саудовская аравия, нефть, доллар, дедолларизация
Энергетика, США, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Нефть, доллар, дедолларизация
13:00 11.06.2024 (обновлено: 13:23 11.06.2024)
 
Финансовый мир изменится: Саудовская Аравия решила уйти от нефтедоллара

Bizcommunity: уход Саудовской Аравии от нефтедоллара изменит глобальные финансы

© Unsplash/Ben WicksДобыча нефти
Добыча нефти
© Unsplash/Ben Wicks
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Финансовый мир ожидают значительные изменения после решения Саудовской Аравии не продлевать 50-летний нефтедолларовый пакт с США, пишет портал Bizcommunity.
Согласно изданию, соглашение о безопасности, подписанное США и Саудовской Аравией 8 июня 1974 года, предусматривало создание двух совместных комиссий — по экономическому сотрудничеству и по военным потребностям Саудовской Аравии — и рассматривалось как предвестие эры все более тесного сотрудничества между двумя странами.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Тем не менее, срок контракта истек 9 июня 2024 года. Решение не продлевать контракт позволит Саудовской Аравии продавать нефть и другие товары в нескольких валютах, включая китайские юани, евро, иены, а не только в долларах США. Кроме того, может быть рассмотрена возможность использования цифровых валют, таких как биткоин.
Автор материала подчеркивает, что такое решение знаменует постепенный отказ от системы нефтедолларов, созданной в 1972 году, и, как ожидается, ускорит глобальный отказ от доллара США.
Совсем недавно Саудовская Аравия объявила о своем участии в проекте mBridge, в рамках которого изучается платформа цифровой валюты (CBDC) в партнерстве с несколькими центральными банками.
Отмечается, что в проекте задействованы Банк Израиля, Банк Намибии, Банк Франции, Центральный банк Бахрейна, Центральный банк Египта, Центральный банк Иордании, Европейский центральный банк, Международный валютный фонд, Федеральный резервный банк Нью-Йорка, Резервный банк Австралии и Всемирный банк.
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ЭнергетикаСШАСАУДОВСКАЯ АРАВИЯНефтьдоллардедолларизация
 
 
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