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Финансовый мир изменится: Саудовская Аравия решила уйти от нефтедоллара

Финансовый мир изменится: Саудовская Аравия решила уйти от нефтедоллара - 11.06.2024, ПРАЙМ

Финансовый мир изменится: Саудовская Аравия решила уйти от нефтедоллара

Финансовый мир ожидают значительные изменения после решения Саудовской Аравии не продлевать 50-летний нефтедолларовый пакт с США, пишет портал Bizcommunity. | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T13:00+0300

2024-06-11T13:00+0300

2024-06-11T13:23+0300

энергетика

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Финансовый мир ожидают значительные изменения после решения Саудовской Аравии не продлевать 50-летний нефтедолларовый пакт с США, пишет портал Bizcommunity.Согласно изданию, соглашение о безопасности, подписанное США и Саудовской Аравией 8 июня 1974 года, предусматривало создание двух совместных комиссий — по экономическому сотрудничеству и по военным потребностям Саудовской Аравии — и рассматривалось как предвестие эры все более тесного сотрудничества между двумя странами.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТем не менее, срок контракта истек 9 июня 2024 года. Решение не продлевать контракт позволит Саудовской Аравии продавать нефть и другие товары в нескольких валютах, включая китайские юани, евро, иены, а не только в долларах США. Кроме того, может быть рассмотрена возможность использования цифровых валют, таких как биткоин.Автор материала подчеркивает, что такое решение знаменует постепенный отказ от системы нефтедолларов, созданной в 1972 году, и, как ожидается, ускорит глобальный отказ от доллара США.Совсем недавно Саудовская Аравия объявила о своем участии в проекте mBridge, в рамках которого изучается платформа цифровой валюты (CBDC) в партнерстве с несколькими центральными банками.Отмечается, что в проекте задействованы Банк Израиля, Банк Намибии, Банк Франции, Центральный банк Бахрейна, Центральный банк Египта, Центральный банк Иордании, Европейский центральный банк, Международный валютный фонд, Федеральный резервный банк Нью-Йорка, Резервный банк Австралии и Всемирный банк.

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сша, саудовская аравия, нефть, доллар, дедолларизация