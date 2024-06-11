https://1prime.ru/20240611/opek-849067342.html
Добыча нефти ОПЕК+ снизилась в мае
Добыча нефти ОПЕК+ снизилась в мае - 11.06.2024, ПРАЙМ
Добыча нефти ОПЕК+ снизилась в мае
Добыча нефти ОПЕК+ в мае снизилась на 123 тысячи баррелей в сутки к апрелю, до 40,922 миллиона баррелей в сутки, при этом страны, участвующие в соглашении о... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T14:35+0300
2024-06-11T14:35+0300
2024-06-11T14:35+0300
энергетика
нефть
добыча нефти
сделка опек+
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Добыча нефти ОПЕК+ в мае снизилась на 123 тысячи баррелей в сутки к апрелю, до 40,922 миллиона баррелей в сутки, при этом страны, участвующие в соглашении о сокращении производства, добывали на 3,722 миллиона баррелей в сутки меньше квот, следует из данных июньского доклада ОПЕК. Согласно материалам организации, в апреле добыча ОПЕК+ составила 41,045 миллиона баррелей в сутки, в мае же она была 40,922 миллиона баррелей в сутки. Соответственно, сокращение добычи составило 123 тысячи баррелей в сутки. При этом, по расчетам РИА Новости, альянс должен был сокращать добычу от базового уровня августа 2022 года на 2,906 миллиона баррелей, не считая добровольных ограничений, а сократил - на 6,628 миллиона. Таким образом, страны ОПЕК+ в рамках сделки добывали на 3,722 миллиона баррелей в сутки меньше, чем установленные для них квоты. Сильнее всего на сокращение добычи повлияли Россия и Казахстан. ОПЕК+ в рамках соглашения имеет квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников, имеют добровольные сокращения. По итогам заседаний альянса 2 июня они продлили свои сокращения на 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2025 года. А дополнительные ограничения на 2,2 миллиона баррелей решили постепенно сводить на нет с октября, но пока оставили их на нынешнем уровне.
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нефть, добыча нефти, сделка опек+
Энергетика, Нефть, добыча нефти, Сделка ОПЕК+
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Добыча нефти ОПЕК+ в мае снизилась на 123 тысячи баррелей в сутки к апрелю, до 40,922 миллиона баррелей в сутки, при этом страны, участвующие в соглашении о сокращении производства, добывали на 3,722 миллиона баррелей в сутки меньше квот, следует из данных июньского доклада ОПЕК.
Согласно материалам организации, в апреле добыча ОПЕК+ составила 41,045 миллиона баррелей в сутки, в мае же она была 40,922 миллиона баррелей в сутки. Соответственно, сокращение добычи составило 123 тысячи баррелей в сутки.
При этом, по расчетам РИА Новости, альянс должен был сокращать добычу от базового уровня августа 2022 года на 2,906 миллиона баррелей, не считая добровольных ограничений, а сократил - на 6,628 миллиона. Таким образом, страны ОПЕК+ в рамках сделки добывали на 3,722 миллиона баррелей в сутки меньше, чем установленные для них квоты.
Сильнее всего на сокращение добычи повлияли Россия и Казахстан.
ОПЕК+ в рамках соглашения имеет квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки.
Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников, имеют добровольные сокращения. По итогам заседаний альянса 2 июня они продлили свои сокращения на 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2025 года. А дополнительные ограничения на 2,2 миллиона баррелей решили постепенно сводить на нет с октября, но пока оставили их на нынешнем уровне.
ОПЕК по-прежнему ожидает роста мирового спроса на нефть