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Страны ОПЕК снизили добычу нефти согласно квотам ОПЕК+

Страны ОПЕК снизили добычу нефти согласно квотам ОПЕК+ - 11.06.2024, ПРАЙМ

Страны ОПЕК снизили добычу нефти согласно квотам ОПЕК+

Добыча нефти ОПЕК в мае выросла на 29 тысяч баррелей в сутки к уровню апреля в основном за счет Нигерии, Габона и Экваториальной Гвинеи - до 26,63 миллиона... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T14:35+0300

2024-06-11T14:35+0300

2024-06-11T14:35+0300

энергетика

опек

добыча

нефть

квоты

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Добыча нефти ОПЕК в мае выросла на 29 тысяч баррелей в сутки к уровню апреля в основном за счет Нигерии, Габона и Экваториальной Гвинеи - до 26,63 миллиона баррелей; при этом страны организации, участвующие в сделке ОПЕК+, добывали меньше установленных квот на 2,426 миллиона баррелей в сутки, следует из данных июньского доклада ОПЕК. "По данным вторичных источников, общий объем добычи нефти ОПЕК в мае 2024 года составил в среднем 26,63 миллиона баррелей в сутки, что на 29 тысяч баррелей выше по сравнению с предыдущим месяцем. Добыча нефти выросла в основном в Нигерии, Габоне и Экваториальной Гвинее, в то время как добыча в Саудовской Аравии, Кувейте, Ливии и Конго снизилась", - говорится в докладе. Фактическая добыча стран организации, участвующих в соглашении ОПЕК+, составила 21,409 миллиона баррелей в сутки при целевых 23,835 миллиона баррелей. Таким образом, страны ОПЕК, имеющие квоты, сокращали добычу на 2,426 миллиона баррелей в сутки сверх разрешенных уровней. Однако этот предел не учитывает добровольные сокращения ряда стран ОПЕК+. ОПЕК+ в рамках соглашения имеет квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. По итогам заседаний альянса 2 июня они продлили свои сокращения на 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2025 года. А дополнительные ограничения на 2,2 миллиона баррелей решили постепенно сводить на нет с октября, но пока оставили их на нынешнем уровне.

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опек, добыча, нефть, квоты