https://1prime.ru/20240611/oruzhie-849058694.html
"В США закон — что дышло". В ГД ответили на поставки оружия "Азову"*
"В США закон — что дышло". В ГД ответили на поставки оружия "Азову"* - 11.06.2024, ПРАЙМ
"В США закон — что дышло". В ГД ответили на поставки оружия "Азову"*
Снятие Вашингтоном запрета на поставку оружия нацбатальону "Азов"* доказало, что в США закон - что дышло. Таким мнением с агентством РИА Новости поделился... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T11:18+0300
2024-06-11T11:18+0300
2024-06-11T11:18+0300
спецоперация на украине
россия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Снятие Вашингтоном запрета на поставку оружия нацбатальону "Азов"* доказало, что в США закон - что дышло. Таким мнением с агентством РИА Новости поделился зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.Ранее американские СМИ сообщали, что запрет на оказание помощи батальону "Азов"* был ослаблен серией мер, включая включение бойцов "Азова"* в состав ВСУ."Еще раз весь мир убедился, что в США закон - что дышло, и его немедленно поворачивают в ту сторону, которая сейчас выгодна. С 2017 украинская террористическая организация "Азов"* была под американскими санкциями из-за того, что ее руководство исповедовало экстремистские и нацистские взгляды", — заявил парламентарий.Журавлев подчеркнул, что международные организации подтвердили наличие военных преступлений со стороны группировки, однако Вашингтон неожиданно заявил, что ничего подобного зафиксировано не было.Депутат отметил, что совсем недавно один из представителей батальона прибыл с гуманитарной помощью в Белую Церковь в футболке с символикой СС, что подтверждает его нацистскую идеологию.*запрещенная в России террористическая организация.
https://1prime.ru/20240611/svo-849051990.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА
"В США закон — что дышло". В ГД ответили на поставки оружия "Азову"*
Журавлев о снятии запрета на поставки оружия "Азову"*: в США закон - что дышло
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Снятие Вашингтоном запрета на поставку оружия нацбатальону "Азов"* доказало, что в США закон - что дышло. Таким мнением с агентством РИА Новости поделился зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
Ранее американские СМИ сообщали, что запрет на оказание помощи батальону "Азов"* был ослаблен серией мер, включая включение бойцов "Азова"* в состав ВСУ.
"Еще раз весь мир убедился, что в США закон - что дышло, и его немедленно поворачивают в ту сторону, которая сейчас выгодна. С 2017 украинская террористическая организация "Азов"* была под американскими санкциями из-за того, что ее руководство исповедовало экстремистские и нацистские взгляды", — заявил парламентарий.
Журавлев подчеркнул, что международные организации подтвердили наличие военных преступлений со стороны группировки, однако Вашингтон неожиданно заявил, что ничего подобного зафиксировано не было.
Депутат отметил, что совсем недавно один из представителей батальона прибыл с гуманитарной помощью в Белую Церковь в футболке с символикой СС, что подтверждает его нацистскую идеологию.
*запрещенная в России террористическая организация.
"По всей линии фронта". В Британии объяснили, что произошло с ВСУ