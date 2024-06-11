https://1prime.ru/20240611/oting--849058191.html

Oting откроет центральный склад запчастей в России, сообщили СМИ

Oting откроет центральный склад запчастей в России, сообщили СМИ - 11.06.2024, ПРАЙМ

Oting откроет центральный склад запчастей в России, сообщили СМИ

Компания Oting откроет в России центральный склад запчастей, способный обеспечить до 96% спроса на детали со стороны дилеров и частных клиентов. Об этом сообщил | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T10:58+0300

2024-06-11T10:58+0300

2024-06-11T11:07+0300

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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Компания Oting откроет в России центральный склад запчастей, способный обеспечить до 96% спроса на детали со стороны дилеров и частных клиентов. Об этом сообщил портал Motor.ru. Отмечается, что сейчас на находящемся в подмосковном городе Дзержинский складе насчитывается более 9,7 тысячи запчастей, в которые входит свыше тысячи наименований, для бренда Oting. Это кузовные детали, элементы отделки, бортовая электроника и другое. При этом доставка до Москвы занимает не более двух суток, в Санкт-Петербург — трое суток, а в Барнаул — пять. В связи с этим в Oting пообещали открыть до конца 2024 года второй склад в Сибирском федеральном округе.Motor.ru сообщил со ссылкой на пресс-службу Oting, что детали поступают по логистическим каналам завода Zhengzhou Nissan, проверяются и распределяются в зону хранения на заранее отведенные места. Учет времени обработки заявок осуществляется с помощью инструментов WMS, складе обслуживают 30 человек.Также отмечается, что Oting обеспечит запчастями внедорожники "Паладин" в РФ. Поставки данной модели организовала компания Sinomach Automobile. Она позиционирует эту модель как замену ушедшему с российского рынка Mitsubishi Pajero Sport.

https://1prime.ru/20240611/avto-849057044.html

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