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Oting откроет центральный склад запчастей в России, сообщили СМИ - 11.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240611/oting--849058191.html
Oting откроет центральный склад запчастей в России, сообщили СМИ
Oting откроет центральный склад запчастей в России, сообщили СМИ - 11.06.2024, ПРАЙМ
Oting откроет центральный склад запчастей в России, сообщили СМИ
Компания Oting откроет в России центральный склад запчастей, способный обеспечить до 96% спроса на детали со стороны дилеров и частных клиентов. Об этом сообщил | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T10:58+0300
2024-06-11T11:07+0300
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авто
автозапчасти
внедорожники
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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Компания Oting откроет в России центральный склад запчастей, способный обеспечить до 96% спроса на детали со стороны дилеров и частных клиентов. Об этом сообщил портал Motor.ru. Отмечается, что сейчас на находящемся в подмосковном городе Дзержинский складе насчитывается более 9,7 тысячи запчастей, в которые входит свыше тысячи наименований, для бренда Oting. Это кузовные детали, элементы отделки, бортовая электроника и другое. При этом доставка до Москвы занимает не более двух суток, в Санкт-Петербург — трое суток, а в Барнаул — пять. В связи с этим в Oting пообещали открыть до конца 2024 года второй склад в Сибирском федеральном округе.Motor.ru сообщил со ссылкой на пресс-службу Oting, что детали поступают по логистическим каналам завода Zhengzhou Nissan, проверяются и распределяются в зону хранения на заранее отведенные места. Учет времени обработки заявок осуществляется с помощью инструментов WMS, складе обслуживают 30 человек.Также отмечается, что Oting обеспечит запчастями внедорожники "Паладин" в РФ. Поставки данной модели организовала компания Sinomach Automobile. Она позиционирует эту модель как замену ушедшему с российского рынка Mitsubishi Pajero Sport.
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авто, автозапчасти, внедорожники
Экономика, Авто, автозапчасти, внедорожники
10:58 11.06.2024 (обновлено: 11:07 11.06.2024)
 
Oting откроет центральный склад запчастей в России, сообщили СМИ

Motor.ru: еще один дистрибьютор китайских авто планирует открыть склад в Сибири

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАвтомастерская
Автомастерская - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Компания Oting откроет в России центральный склад запчастей, способный обеспечить до 96% спроса на детали со стороны дилеров и частных клиентов. Об этом сообщил портал Motor.ru.
Отмечается, что сейчас на находящемся в подмосковном городе Дзержинский складе насчитывается более 9,7 тысячи запчастей, в которые входит свыше тысячи наименований, для бренда Oting. Это кузовные детали, элементы отделки, бортовая электроника и другое. При этом доставка до Москвы занимает не более двух суток, в Санкт-Петербург — трое суток, а в Барнаул — пять. В связи с этим в Oting пообещали открыть до конца 2024 года второй склад в Сибирском федеральном округе.
Motor.ru сообщил со ссылкой на пресс-службу Oting, что детали поступают по логистическим каналам завода Zhengzhou Nissan, проверяются и распределяются в зону хранения на заранее отведенные места. Учет времени обработки заявок осуществляется с помощью инструментов WMS, складе обслуживают 30 человек.
Также отмечается, что Oting обеспечит запчастями внедорожники "Паладин" в РФ. Поставки данной модели организовала компания Sinomach Automobile. Она позиционирует эту модель как замену ушедшему с российского рынка Mitsubishi Pajero Sport.
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