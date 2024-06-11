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"В два раза больше": стало известно, что произошло под Харьковом

"В два раза больше": стало известно, что произошло под Харьковом - 11.06.2024, ПРАЙМ

"В два раза больше": стало известно, что произошло под Харьковом

Военные действия в Харьковской области унесли вдвое больше жизней украинских граждан по сравнению с прошлыми боями, сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T16:58+0300

2024-06-11T16:58+0300

2024-06-11T17:22+0300

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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Военные действия в Харьковской области унесли вдвое больше жизней украинских граждан по сравнению с прошлыми боями, сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouТube-каналу Judging Freedom."В частности, украинcкие военные несут потери в окрестностях Харькова, они огромны — почти в два раза больше, чем было три-четыре месяца назад", — указал Джонсон.ВС России не только оттесняют украинскую армию из упомянутой области, но и вынуждают Киев перебрасывать подразделения с ДНР на север, отметил он.Джонсон также добавил, что украинские ресурсы на пределе.Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Киев продолжит снижать мобилизационный возраст до 18 лет, поскольку это является условием Вашингтона. Как отмечал отставной полковник ВС США и бывший вице-президент Евразийского фонда Эрл Расмуссен, давление США на Украину для снижения возраста мобилизации сильнее разозлит украинскую общественность.

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харьков, вс россии, украина, всу