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"Он не блефует". Европу предупредили об ответном ударе России

"Он не блефует". Европу предупредили об ответном ударе России - 11.06.2024, ПРАЙМ

"Он не блефует". Европу предупредили об ответном ударе России

Европе не следует надеяться, что предупреждения России об ответном ударе не сбудутся, президент страны Владимир Путин не блефует. Об этом заявил в интервью... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T13:37+0300

2024-06-11T13:37+0300

2024-06-11T13:37+0300

спецоперация на украине

владимир путин

россия

удары по территории россии

чехия

нато

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Европе не следует надеяться, что предупреждения России об ответном ударе не сбудутся, президент страны Владимир Путин не блефует. Об этом заявил в интервью чешскому изданию Parlamentní listy политолог Петр Друлак.Эксперту задали вопрос, стоит ли волноваться о риске, что Россия ответит на разрешение бить по ее территории не только ударами по Украине. Он в ответ напомнил слова Путина в Ташкенте о высокотехнологичности систем вооружений, направляемых Киеву. По словам Друлака, эти комплексы обслуживают западные военные, что будет означать, что удары наносит НАТО."В соответствии с этим Россия будет и отвечать. Владимир Путин четко это сказал и добавил, что европейским странам с высокой плотностью населения стоит подумать, нужна ли им ракетная война с Россией. На мой взгляд, к этому предостережению следует относиться серьезно", - отметил политолог.Он пояснил, что Путин не высказывается легкомысленно, надеяться на то, что он блефует, не стоит."Ясно, что на один эскалационный шаг русские ответили бы таким же эскалационным шагом", - сказал Друлак.Полный текст читайте на ИноСМИ

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