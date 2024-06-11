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Расписки Qiwi подорожали на 9,8 процента на новости о планах Т-Банка
Расписки Qiwi подорожали на 9,8 процента на новости о планах Т-Банка - 11.06.2024, ПРАЙМ
Расписки Qiwi подорожали на 9,8 процента на новости о планах Т-Банка
Цена депозитарных расписок Qiwi на торгах на Мосбирже подскочила на 9,8% после того, как Т-Банк объявил о планах выкупить у АО "Киви" долю в факторинговом... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T13:06+0300
2024-06-11T13:06+0300
2024-06-11T13:24+0300
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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Цена депозитарных расписок Qiwi на торгах на Мосбирже подскочила на 9,8% после того, как Т-Банк объявил о планах выкупить у АО "Киви" долю в факторинговом бизнесе. Максимальная стоимость достигала 183,6 рубля, но затем рост замедлился до 4,07% и она снизилась до 174 рублей. Об этом сообщил Forbes.Ранее Т-Банк проинформировал, что выкупит у АО "Киви" контролирующую долю в размере 51% в факторинговых фирмах группы ROWI — ООО "РОВИ Факторинг Плюс" и ООО "РОВИ Технологии". Завершение сделки должно состояться после получения одобрения со стороны ФАС России. При этом условия сделки не раскрываются. Остальными 49% владеет "Плюс менеджмент групп", принадлежащая гендиректору "РОВИ Факторинг плюс" Виктору Вернову и гендиректору "РОВИ Тех" Евгению Родионову.Отмечается, что ROWI является финтех-платформой для малого и среднего бизнеса. Она была создана в 2019 году. ROWI финансирует фирмы, работающие на условиях отсрочки платежа (факторинг), и продавцов на маркетплейсах (сервис Sellplus).
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qiwi, акции, мосбиржа, т-банк
Экономика, Qiwi, Акции, Мосбиржа, Т-Банк
Расписки Qiwi подорожали на 9,8 процента на новости о планах Т-Банка
РБК: бумаги QIWI взлетели почти на 10% на новости о продаже части бизнеса