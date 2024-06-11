https://1prime.ru/20240611/reshenie-849060960.html

NYP: Белый дом не смог вовремя помочь "ускорению победы Украины"

NYP: Белый дом не смог вовремя помочь "ускорению победы Украины" - 11.06.2024, ПРАЙМ

NYP: Белый дом не смог вовремя помочь "ускорению победы Украины"

Белый дом не сумел предоставить Конгрессу США стратегию прекращения конфликта на Украине в установленный срок, передает издание New York Post. | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T11:50+0300

2024-06-11T11:50+0300

2024-06-11T11:52+0300

сша

украина

белый дом

спецоперация на украине

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Белый дом не сумел предоставить Конгрессу США стратегию прекращения конфликта на Украине в установленный срок, передает издание New York Post."Мы разочарованы быть свидетелями того, что администрация Байдена пропустила крайний срок, 8 июня, для выработки стратегического плана по содействию "ускорения победы Украины", — цитирует издание представителя американской НКО Razom Николая Мурского.В соответствии с законом, подписанным американским лидером, стратегия поддержки Украины в конфликте с Россией должна была быть представлена в Конгресс в течение 45 дней главой Пентагона и госсекретарем.Представитель Госдепартамента сообщил, что ведомство активно работает над подготовкой необходимых документов в соответствии с законом.

https://1prime.ru/20240611/vsu-849056853.html

сша

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сша, украина, белый дом