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NYP: Белый дом не смог вовремя помочь "ускорению победы Украины"
NYP: Белый дом не смог вовремя помочь "ускорению победы Украины" - 11.06.2024, ПРАЙМ
NYP: Белый дом не смог вовремя помочь "ускорению победы Украины"
Белый дом не сумел предоставить Конгрессу США стратегию прекращения конфликта на Украине в установленный срок, передает издание New York Post. | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T11:50+0300
2024-06-11T11:50+0300
2024-06-11T11:52+0300
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украина
белый дом
спецоперация на украине
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Белый дом не сумел предоставить Конгрессу США стратегию прекращения конфликта на Украине в установленный срок, передает издание New York Post."Мы разочарованы быть свидетелями того, что администрация Байдена пропустила крайний срок, 8 июня, для выработки стратегического плана по содействию "ускорения победы Украины", — цитирует издание представителя американской НКО Razom Николая Мурского.В соответствии с законом, подписанным американским лидером, стратегия поддержки Украины в конфликте с Россией должна была быть представлена в Конгресс в течение 45 дней главой Пентагона и госсекретарем.Представитель Госдепартамента сообщил, что ведомство активно работает над подготовкой необходимых документов в соответствии с законом.
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сша, украина, белый дом
США, УКРАИНА, Белый дом, Спецоперация на Украине
NYP: Белый дом не смог вовремя помочь "ускорению победы Украины"
NYP: Белый дом не смог вовремя подготовить план завершения конфликта на Украине
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ.
Белый дом не сумел предоставить Конгрессу США стратегию прекращения конфликта на Украине в установленный срок, передает
издание New York Post.
"Мы разочарованы быть свидетелями того, что администрация Байдена пропустила крайний срок, 8 июня, для выработки стратегического плана по содействию "ускорения победы Украины", — цитирует издание представителя американской НКО Razom Николая Мурского.
В соответствии с законом, подписанным американским лидером, стратегия поддержки Украины в конфликте с Россией должна была быть представлена в Конгресс в течение 45 дней главой Пентагона и госсекретарем.
Представитель Госдепартамента сообщил, что ведомство активно работает над подготовкой необходимых документов в соответствии с законом.
"Русские побеждают": США подготовили сюрприз для Украины