Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
NYP: Белый дом не смог вовремя помочь "ускорению победы Украины" - 11.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240611/reshenie-849060960.html
NYP: Белый дом не смог вовремя помочь "ускорению победы Украины"
NYP: Белый дом не смог вовремя помочь "ускорению победы Украины" - 11.06.2024, ПРАЙМ
NYP: Белый дом не смог вовремя помочь "ускорению победы Украины"
Белый дом не сумел предоставить Конгрессу США стратегию прекращения конфликта на Украине в установленный срок, передает издание New York Post. | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T11:50+0300
2024-06-11T11:52+0300
сша
украина
белый дом
спецоперация на украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/59/841255979_0:127:2449:1505_1920x0_80_0_0_e7783729c27c96c17973f9cee9a075e0.jpg
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Белый дом не сумел предоставить Конгрессу США стратегию прекращения конфликта на Украине в установленный срок, передает издание New York Post."Мы разочарованы быть свидетелями того, что администрация Байдена пропустила крайний срок, 8 июня, для выработки стратегического плана по содействию "ускорения победы Украины", — цитирует издание представителя американской НКО Razom Николая Мурского.В соответствии с законом, подписанным американским лидером, стратегия поддержки Украины в конфликте с Россией должна была быть представлена в Конгресс в течение 45 дней главой Пентагона и госсекретарем.Представитель Госдепартамента сообщил, что ведомство активно работает над подготовкой необходимых документов в соответствии с законом.
https://1prime.ru/20240611/vsu-849056853.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/59/841255979_136:0:2313:1633_1920x0_80_0_0_c030ce2f40e850649269be6a6c4b1bc2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, белый дом
США, УКРАИНА, Белый дом, Спецоперация на Украине
11:50 11.06.2024 (обновлено: 11:52 11.06.2024)
 
NYP: Белый дом не смог вовремя помочь "ускорению победы Украины"

NYP: Белый дом не смог вовремя подготовить план завершения конфликта на Украине

CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White HouseЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White House
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Белый дом не сумел предоставить Конгрессу США стратегию прекращения конфликта на Украине в установленный срок, передает издание New York Post.
"Мы разочарованы быть свидетелями того, что администрация Байдена пропустила крайний срок, 8 июня, для выработки стратегического плана по содействию "ускорения победы Украины", — цитирует издание представителя американской НКО Razom Николая Мурского.
В соответствии с законом, подписанным американским лидером, стратегия поддержки Украины в конфликте с Россией должна была быть представлена в Конгресс в течение 45 дней главой Пентагона и госсекретарем.
Представитель Госдепартамента сообщил, что ведомство активно работает над подготовкой необходимых документов в соответствии с законом.
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
"Русские побеждают": США подготовили сюрприз для Украины
10:16
 
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНАБелый дом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала