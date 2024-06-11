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Вот и все: растущий рубль разогнал покупателей

Вот и все: растущий рубль разогнал покупателей - 11.06.2024, ПРАЙМ

Вот и все: растущий рубль разогнал покупателей

В понедельник 10 июня российский рубль продемонстрировал рост по отношению к основным мировым валютам. Доллар США подешевел на 0,89%, оказавшись на отметке... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T08:55+0300

2024-06-11T08:55+0300

2024-06-11T08:55+0300

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. В понедельник 10 июня российский рубль продемонстрировал рост по отношению к основным мировым валютам. Доллар США подешевел на 0,89%, оказавшись на отметке 88,55 рубля. Евро потерял 1,28% стоимости, снизившись до 95,34 рубля. Китайский юань просел на 0,68%, его курс опустился до 12,17 рубля за единицу.Укреплению рубля способствовали сразу два ключевых фактора. Во-первых, цены на нефть марки Brent существенно выросли - баррель подорожал на 3,06%, достигнув $81,90. Таким образом, сырьевой экспорт принес больше валютной выручки в страну. Во-вторых, Банк России намекнул на повышение ключевой процентной ставки, что делает рубль более привлекательным для инвестирования. Глава российского регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что на июньском заседании рассматривались варианты как сохранения ставки на текущем уровне 16% годовых, так и ее повышения сразу на 100-200 базисных пунктов. В итоге ставку оставили неизменной. Однако, по словам зампреда ЦБ Кирилла Трубникова, на ближайшем заседании 26 июля ставку могут резко поднять более чем на 100 б.п. Такой жесткий сценарий вызван необходимостью скорейшего возвращения инфляции в России к целевому ориентиру 4% годовых. В Банке России признают, что для этого потребуется "существенно более продолжительный период" ужесточения денежно-кредитной политики. Таким образом, июльское заседание ЦБ может стать поворотным для российской экономики. Что касается нефтяного рынка, то здесь отмечался рост котировок Brent благодаря позитивным ожиданиям по восстановлению спроса на энергоресурсы в США. Трейдеры делают ставку на хорошие показатели американской экономики, учитывая сильный отчет по занятости в несельхозяйственном секторе, вышедший на прошлой неделе. Однако в последние недели нефтяной рынок переживал просадку, и котировки обновляли многомесячные минимумы. Это было связано с решением ОПЕК+ постепенно отменить ограничения на добычу сырья для входящих в картель стран. На торгах во вторник 11 июня в Азии ситуация развернулась - нефть Brent подешевела, опустившись до $81,42 за баррель. Для возобновления восходящего движения и дальнейшего роста цен до $84,50. Котировкам нужно закрепиться выше отметки $82,30. Пока этого не произошло, и развитие дальнейшей динамики остается под вопросом. На российском валютном рынке ситуация также неопределенная. Торги на Московской бирже стартовали с роста по рублевым парам, но потом курс начал корректироваться. Текущий диапазон колебаний доллара составляет 88,25-90,50 рубля. Выход из этого ценового коридора задаст направление движения на ближайшие 10-14 дней. При этом рубль подвержен разнонаправленным факторам влияния, и любая новость может изменить баланс спроса и предложения валют. Индекс Мосбиржи упал на 1,62%, до 3180,64 п., индекс РТС - на 1130,91 п. Индексу IMOEX так и не удалось закрепиться выше 3235 п. Укрепление рубля заставило покупателей отступать. На сегодня ожидаем сохранение колебания в диапазоне 3100 - 3235 п.

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2024

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, индекс мосбиржи, нефть