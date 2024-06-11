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Россия нашла способ забрать у Индии свои рупии - 11.06.2024, ПРАЙМ
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Россия нашла способ забрать у Индии свои рупии
Россия нашла способ забрать у Индии свои рупии - 11.06.2024, ПРАЙМ
Россия нашла способ забрать у Индии свои рупии
Индия была и остается стратегическим партнером России. И не только потому, что это прописано в Концепции внешней политики России, но и потому, что когда-то... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T08:00+0300
2024-06-11T08:00+0300
мнения аналитиков
индия
рупии
торговля нефтью
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/849027302.jpg?1718082001
Индия была и остается стратегическим партнером России. И не только потому, что это прописано в Концепции внешней политики России, но и потому, что когда-то страна закупала у нас 52-54% импорта вооружений. Также реализовывались проекты по линии атомной энергетики и газового сотрудничества. Сейчас поставок вооружений нет, зато экспорт российской нефти в 2022-23 финансовом году увеличился в семь раз.В этой ситуации переход торговли за рубли, о котором пишут СМИ, выглядит вполне логичным. Конкретных объемов зависших в Индии средств в рупиях, которыми страна расплачивалась с российскими экспортерами за нефть, не называют. Зато известна причина: по индийскому законодательству свободно вывозить такие суммы в рупиях из страны невозможно. Их можно использовать лишь для сделок внутри страны, например, покупать ее экспортные товары.Но с этим у России сложности: объемы нашего экспорта в эту страну в десятки раз превышают объемы возможного импорта. Так, взаимный товарооборот в 2023-м вырос в 1,8 раза и достиг 64 миллиардов долларов. При этом индийский импорт из России составил 60 миллиардов долларов, а на наш импорт пришлись оставшиеся 4 миллиарда. То есть, нам просто нечего купить у Индии на вырученные за нефть деньги. Санкционные ограничения, между тем, распространяются и на торговлю в третьих валютах.Власти обеих стран долго искали решение вопроса. Ранее предлагалось использовать зависшие рупии в покупке облигаций государства и местных компаний, далее было предложение использовать их в расчетах с третьими странами и Россия, оплачивая индийские заказы, получала бы иностранную валюту, но этот вариант сложно реализуем. Видимо, торговля за рубли стала компромиссом, устраивающим обе стороны.Вообще зависшие рупии не новая проблема: на излете СССР была такая же проблема, и их вкладывали в советско (российско) - индийские совместные проекты, но по факту это не принесло нам выгод. Сейчас тоже есть интересные предложения для инвестиций, но они сильно ограничены структурой производства и экспорта Индии. Развитие в этом направлении возможно, но сначала нужно оценить его потенциал.Торговля нефтью за рубли выглядит на данном этапе оптимальным решением, поскольку окажет поддержку российской валюте и позволит поддерживать объемы товарооборота. В перспективе возможно развитие иных форм сотрудничества, начиная от взаимных инвестиций и заканчивая совместными проектами. Но уже на более выгодной для нас основе.
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2024
Юлия Коновалова
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Юлия Коновалова
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849026535_0:113:659:772_100x100_80_0_0_b72fe2ebb39d90bd701b0bdd3256c7b2.jpg
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, индия, рупии, торговля нефтью
Мнения аналитиков, ИНДИЯ, рупии, торговля нефтью
08:00 11.06.2024
 
Россия нашла способ забрать у Индии свои рупии

Экономист Коновалова: продажа Индии нефти за рубли - компромисс для России

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Юля Коновалова, к.э.н, доцент экономического факультета РУДН
Юлия Коновалова
К.э.н., доцент экономического факультета РУДН
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Индия была и остается стратегическим партнером России. И не только потому, что это прописано в Концепции внешней политики России, но и потому, что когда-то страна закупала у нас 52-54% импорта вооружений. Также реализовывались проекты по линии атомной энергетики и газового сотрудничества. Сейчас поставок вооружений нет, зато экспорт российской нефти в 2022-23 финансовом году увеличился в семь раз.
В этой ситуации переход торговли за рубли, о котором пишут СМИ, выглядит вполне логичным. Конкретных объемов зависших в Индии средств в рупиях, которыми страна расплачивалась с российскими экспортерами за нефть, не называют. Зато известна причина: по индийскому законодательству свободно вывозить такие суммы в рупиях из страны невозможно. Их можно использовать лишь для сделок внутри страны, например, покупать ее экспортные товары.
Но с этим у России сложности: объемы нашего экспорта в эту страну в десятки раз превышают объемы возможного импорта. Так, взаимный товарооборот в 2023-м вырос в 1,8 раза и достиг 64 миллиардов долларов. При этом индийский импорт из России составил 60 миллиардов долларов, а на наш импорт пришлись оставшиеся 4 миллиарда. То есть, нам просто нечего купить у Индии на вырученные за нефть деньги. Санкционные ограничения, между тем, распространяются и на торговлю в третьих валютах.
Власти обеих стран долго искали решение вопроса. Ранее предлагалось использовать зависшие рупии в покупке облигаций государства и местных компаний, далее было предложение использовать их в расчетах с третьими странами и Россия, оплачивая индийские заказы, получала бы иностранную валюту, но этот вариант сложно реализуем. Видимо, торговля за рубли стала компромиссом, устраивающим обе стороны.
Вообще зависшие рупии не новая проблема: на излете СССР была такая же проблема, и их вкладывали в советско (российско) - индийские совместные проекты, но по факту это не принесло нам выгод. Сейчас тоже есть интересные предложения для инвестиций, но они сильно ограничены структурой производства и экспорта Индии. Развитие в этом направлении возможно, но сначала нужно оценить его потенциал.
Торговля нефтью за рубли выглядит на данном этапе оптимальным решением, поскольку окажет поддержку российской валюте и позволит поддерживать объемы товарооборота. В перспективе возможно развитие иных форм сотрудничества, начиная от взаимных инвестиций и заканчивая совместными проектами. Но уже на более выгодной для нас основе.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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