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"Это чистой воды диктатура". В Швеции пожалели о финансировании Украины - 11.06.2024, ПРАЙМ
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"Это чистой воды диктатура". В Швеции пожалели о финансировании Украины
"Это чистой воды диктатура". В Швеции пожалели о финансировании Украины - 11.06.2024, ПРАЙМ
"Это чистой воды диктатура". В Швеции пожалели о финансировании Украины
Украина – это чистой воды диктатура. Россия намерена демилитаризовать и денацифицировать эту страну, но Запад просто не желает этого понять, заявил в подкасте... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T13:19+0300
2024-06-11T13:53+0300
спецоперация на украине
финансирование
украина
швеция
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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Украина – это чистой воды диктатура. Россия намерена демилитаризовать и денацифицировать эту страну, но Запад просто не желает этого понять, заявил в подкасте SwebbTV аналитик, член Шведской королевской академии Ларс Берн.Он считает, что люди на Западе "в корне неверно" оценивают события на Украине: "Они говорят, что территориальные приобретения русских крайне незначительны. Еще бы — они же (ВС РФ – прим. ред.) не ведут войну за территорию! - восклицает Берн. - …Цель заключается в том, чтобы уничтожить украинскую армию".Затем Берн озвучил число погибших в мае украинских солдат, которое, по его данным, составило 45 тысяч, и назвал это "крупнейшими месячными потери за весь конфликт".Поясняя, шведский аналитик еще раз подчеркнул: "Русские не торопятся захватывать земли — они изматывают украинскую военную мощь".Но, несмотря на совершенно очевидные, как считает Берн, вещи, Запад не прекращает поддерживать Киев. А тот факт, что только одна Швеция направит Украине в общей сложности более 100 млрд шведских крон (около $9,5 млрд – прим. ред.) вызывает гнев у члена королевской академии."Все эти средства достанутся диктатуре, - говорит Берн. - Потому что Украина — и есть диктатура. Срок полномочий Зеленского истек. Кроме того, Зеленский запретил всю оппозицию. Он объявил другие партии вне закона"."Это чистой воды диктатура, а мы истратили на нее 100 миллиардов", - резюмирует Берн.
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финансирование, украина, швеция
Спецоперация на Украине, финансирование, УКРАИНА, ШВЕЦИЯ
13:19 11.06.2024 (обновлено: 13:53 11.06.2024)
 
"Это чистой воды диктатура". В Швеции пожалели о финансировании Украины

Аналитик Берн: Украина – это диктатура, а Швеция потратила на нее $9,5 млрд

© fotolia.com / byggarn.seФлаг Швеции
Флаг Швеции - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© fotolia.com / byggarn.se
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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Украина – это чистой воды диктатура. Россия намерена демилитаризовать и денацифицировать эту страну, но Запад просто не желает этого понять, заявил в подкасте SwebbTV аналитик, член Шведской королевской академии Ларс Берн.
Он считает, что люди на Западе "в корне неверно" оценивают события на Украине: "Они говорят, что территориальные приобретения русских крайне незначительны. Еще бы — они же (ВС РФ – прим. ред.) не ведут войну за территорию! - восклицает Берн. - …Цель заключается в том, чтобы уничтожить украинскую армию".
Затем Берн озвучил число погибших в мае украинских солдат, которое, по его данным, составило 45 тысяч, и назвал это "крупнейшими месячными потери за весь конфликт".
Поясняя, шведский аналитик еще раз подчеркнул: "Русские не торопятся захватывать земли — они изматывают украинскую военную мощь".
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Но, несмотря на совершенно очевидные, как считает Берн, вещи, Запад не прекращает поддерживать Киев. А тот факт, что только одна Швеция направит Украине в общей сложности более 100 млрд шведских крон (около $9,5 млрд – прим. ред.) вызывает гнев у члена королевской академии.
"Все эти средства достанутся диктатуре, - говорит Берн. - Потому что Украина — и есть диктатура. Срок полномочий Зеленского истек. Кроме того, Зеленский запретил всю оппозицию. Он объявил другие партии вне закона".
"Это чистой воды диктатура, а мы истратили на нее 100 миллиардов", - резюмирует Берн.
 
Спецоперация на УкраинефинансированиеУКРАИНАШВЕЦИЯ
 
 
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