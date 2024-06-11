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"Это чистой воды диктатура". В Швеции пожалели о финансировании Украины

"Это чистой воды диктатура". В Швеции пожалели о финансировании Украины - 11.06.2024, ПРАЙМ

"Это чистой воды диктатура". В Швеции пожалели о финансировании Украины

Украина – это чистой воды диктатура. Россия намерена демилитаризовать и денацифицировать эту страну, но Запад просто не желает этого понять, заявил в подкасте... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T13:19+0300

2024-06-11T13:19+0300

2024-06-11T13:53+0300

спецоперация на украине

финансирование

украина

швеция

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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Украина – это чистой воды диктатура. Россия намерена демилитаризовать и денацифицировать эту страну, но Запад просто не желает этого понять, заявил в подкасте SwebbTV аналитик, член Шведской королевской академии Ларс Берн.Он считает, что люди на Западе "в корне неверно" оценивают события на Украине: "Они говорят, что территориальные приобретения русских крайне незначительны. Еще бы — они же (ВС РФ – прим. ред.) не ведут войну за территорию! - восклицает Берн. - …Цель заключается в том, чтобы уничтожить украинскую армию".Затем Берн озвучил число погибших в мае украинских солдат, которое, по его данным, составило 45 тысяч, и назвал это "крупнейшими месячными потери за весь конфликт".Поясняя, шведский аналитик еще раз подчеркнул: "Русские не торопятся захватывать земли — они изматывают украинскую военную мощь".Но, несмотря на совершенно очевидные, как считает Берн, вещи, Запад не прекращает поддерживать Киев. А тот факт, что только одна Швеция направит Украине в общей сложности более 100 млрд шведских крон (около $9,5 млрд – прим. ред.) вызывает гнев у члена королевской академии."Все эти средства достанутся диктатуре, - говорит Берн. - Потому что Украина — и есть диктатура. Срок полномочий Зеленского истек. Кроме того, Зеленский запретил всю оппозицию. Он объявил другие партии вне закона"."Это чистой воды диктатура, а мы истратили на нее 100 миллиардов", - резюмирует Берн.

https://1prime.ru/20240530/ukraina-848686381.html

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финансирование, украина, швеция