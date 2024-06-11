https://1prime.ru/20240611/skoda-849061257.html
В России снизились цены на Audi, Kia и Skoda
В России снизились цены на Audi, Kia и Skoda - 11.06.2024, ПРАЙМ
В России снизились цены на Audi, Kia и Skoda
На некоторые новые автомобили в России начали снижаться цены. В основном это касается моделей, которые дилеры привозят самостоятельно по схеме параллельного... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T11:58+0300
2024-06-11T11:58+0300
2024-06-11T11:58+0300
audi
kia
skoda
авто
спрос на легковые авто
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. На некоторые новые автомобили в России начали снижаться цены. В основном это касается моделей, которые дилеры привозят самостоятельно по схеме параллельного импорта. Сами продавцы рассказали Autonews.ru, что вынуждены менять стоимость на фоне снижения покупательской активности в период отпусков. Это подтверждает статистика "Автостата". По его данным, по сравнению с апрелем продажи новых автомобилей в России в мае упали на 7 процентов и составили 27 тысяч штук. По мнению главы "Автостата" Сергея Целикова, на этот тренд влияет затоваривание складов. Kia Pegas в частности подешевела на 299 тысяч, Audi Q5 L - на 100 тысяч, Skoda Octavia 3 - на 120 тысяч, выяснил корреспондент издания.В целом на российском автомобильном рынке возможны изменения цен на фоне отложенного спроса на автокредиты. Как считает автоэксперт Максим Минеев, авторынок сохранит стабильность, и возможен небольшой рост продаж после решения ЦБ о сохранении ключевой ставки на прежнем уровне.
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audi, kia, skoda, авто, спрос на легковые авто
Audi, Kia, Skoda, Авто, спрос на легковые авто
В России снизились цены на Audi, Kia и Skoda
Autonews: в России снизились цены на Audi, Kia и Skoda