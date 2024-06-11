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Пленный рассказал о множестве "мини-котлов" под Харьковом - 11.06.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Пленный рассказал о множестве "мини-котлов" под Харьковом
Пленный рассказал о множестве "мини-котлов" под Харьковом - 11.06.2024, ПРАЙМ
Пленный рассказал о множестве "мини-котлов" под Харьковом
Подразделения Вооруженных сил Украины попали под Харьковом в множество "мини-котлов" при наступлении ВС России весной нынешнего года. Об этом сообщил попавший в | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T08:18+0300
2024-06-11T08:18+0300
спецоперация на украине
всу
окружение
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 11 июн - ПРАЙМ. Подразделения Вооруженных сил Украины попали под Харьковом в множество "мини-котлов" при наступлении ВС России весной нынешнего года. Об этом сообщил попавший в плен солдат 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ Кирилл Доценко. "Было видно, все знали, что происходит, куда что движется, - говорит Доценков. - Видели технику вашу, видели ваш личный состав. Но никакой контрбатрейной борьбы с нашей стороны, либо поддержки какой-то тяжелой техники мы не ощутили. То есть мы сидели, дождались конкретно до того момента, пока ваши войска прям впритык чуть ли не подошли к нашим позициям. Начался бой, и все". По словам пленного, когда началось наступление российских войск, украинское приказало занимать круговую оборону, однако большинство подразделений ВСУ начали отступать на другие позиции и попали в "мини-котлы". Также он рассказал: "Кто мог отходить, отходил, откатывались… Все стягивались в одну точку. Взводные опорные пункты, ротные опорные пункты, чтобы большим личным составом поддержать какую-то оборону. Но оно так все неправильно построено, что тебя просто в кольцо берут и все. И не прорвешь ты потом (окружение - прим. ред.). К тебе никто не подъедет, и ты никак оттуда не уйдешь". Сам Доценко вскоре был ранен и укрылся с сослуживцем в яме. Отойти они не смогли. Доложив командованию обстановку, Доценко получил приказ держать оборону. На соседних с ним позициях еще шел стрелковый бой, в радиоэфире звучали просьбы о помощи, но через какое-то время рации перестали работать, а соседние позиции заняли российские войска. Доценко потерял сознание от ранения и около пяти дней провел в одной из ям, ранее использовавшуюся для сброса пищевых отходов. Кода артиллерия ВСУ начала обстреливать свои же старые позиции, он понял, что оказался в тылу прошедших вперед ВС России."Рацию мою уже либо заблокировали, либо сменили прошивку, чтобы она уже не выходила на каналы…, - рассказал Доценко. - Это старые наши позиции, но видать уже ваши закрепились, туда отрабатывала наша арта какая-то. Потому что сначала летал дрон, а потом хорошие прилеты были - близко так, что за меня осколки падали".
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всу, окружение
Спецоперация на Украине, ВСУ, окружение
08:18 11.06.2024
 
Пленный рассказал о множестве "мини-котлов" под Харьковом

Подразделения ВСУ под Харьковом попали в множество мини-котлов, сообщил пленный

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкНаручники на руках украинского военнопленного в Запорожской области
Наручники на руках украинского военнопленного в Запорожской области - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 11 июн - ПРАЙМ. Подразделения Вооруженных сил Украины попали под Харьковом в множество "мини-котлов" при наступлении ВС России весной нынешнего года. Об этом сообщил попавший в плен солдат 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ Кирилл Доценко.
"Было видно, все знали, что происходит, куда что движется, - говорит Доценков. - Видели технику вашу, видели ваш личный состав. Но никакой контрбатрейной борьбы с нашей стороны, либо поддержки какой-то тяжелой техники мы не ощутили. То есть мы сидели, дождались конкретно до того момента, пока ваши войска прям впритык чуть ли не подошли к нашим позициям. Начался бой, и все".
По словам пленного, когда началось наступление российских войск, украинское приказало занимать круговую оборону, однако большинство подразделений ВСУ начали отступать на другие позиции и попали в "мини-котлы".
Также он рассказал: "Кто мог отходить, отходил, откатывались… Все стягивались в одну точку. Взводные опорные пункты, ротные опорные пункты, чтобы большим личным составом поддержать какую-то оборону. Но оно так все неправильно построено, что тебя просто в кольцо берут и все. И не прорвешь ты потом (окружение - прим. ред.). К тебе никто не подъедет, и ты никак оттуда не уйдешь".
Украина - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
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Вчера, 16:49
Сам Доценко вскоре был ранен и укрылся с сослуживцем в яме. Отойти они не смогли.
Доложив командованию обстановку, Доценко получил приказ держать оборону. На соседних с ним позициях еще шел стрелковый бой, в радиоэфире звучали просьбы о помощи, но через какое-то время рации перестали работать, а соседние позиции заняли российские войска.
Доценко потерял сознание от ранения и около пяти дней провел в одной из ям, ранее использовавшуюся для сброса пищевых отходов. Кода артиллерия ВСУ начала обстреливать свои же старые позиции, он понял, что оказался в тылу прошедших вперед ВС России.
"Рацию мою уже либо заблокировали, либо сменили прошивку, чтобы она уже не выходила на каналы…, - рассказал Доценко. - Это старые наши позиции, но видать уже ваши закрепились, туда отрабатывала наша арта какая-то. Потому что сначала летал дрон, а потом хорошие прилеты были - близко так, что за меня осколки падали".
 
Спецоперация на УкраинеВСУокружение
 
 
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