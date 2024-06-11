https://1prime.ru/20240611/svo-849051990.html

"По всей линии фронта". В Британии объяснили, что произошло с ВСУ

"По всей линии фронта". В Британии объяснили, что произошло с ВСУ - 11.06.2024, ПРАЙМ

"По всей линии фронта". В Британии объяснили, что произошло с ВСУ

Вооруженные силы Украины на передовой в значительной степени перенапряжены и ослабли. Об этом сообщил в своем блоге на YouTube британский эксперт Александр... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T08:39+0300

2024-06-11T08:39+0300

2024-06-11T09:38+0300

спецоперация на украине

всу

экспертное мнение

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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины на передовой в значительной степени перенапряжены и ослабли. Об этом сообщил в своем блоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис.По его словам, "ВСУ по всей линии фронта перегружены, перенапряжены и крайне истощены, и мы видим, каких людей набирают в ходе мобилизации для пополнения рядов".При этом он отметил: "Мне кажется, что признаки краха на лицо".Помимо этого, блогер констатировал, что на Украине сокращается экономика, поскольку из-за мобилизации тает число рабочих на предприятиях, включая незаменимых квалифицированных работников, а система энергоснабжения близка к коллапсу.Подытоживая, Меркурис подчеркнул, что украинское население "недовольно и истощено", "у людей есть сомнения в легитимности украинского правительства после отмены президентских выборов".Как ранее сообщил глава Минобороны России Андрей Белоусов, в мае нынешнего года Украина потеряла выше 35 тысяч военных и более 2,7 тысячи единиц вооружения.

https://1prime.ru/20240610/territorii-849040211.html

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всу, экспертное мнение