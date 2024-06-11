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"По всей линии фронта". В Британии объяснили, что произошло с ВСУ - 11.06.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"По всей линии фронта". В Британии объяснили, что произошло с ВСУ
"По всей линии фронта". В Британии объяснили, что произошло с ВСУ - 11.06.2024, ПРАЙМ
"По всей линии фронта". В Британии объяснили, что произошло с ВСУ
Вооруженные силы Украины на передовой в значительной степени перенапряжены и ослабли. Об этом сообщил в своем блоге на YouTube британский эксперт Александр... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T08:39+0300
2024-06-11T09:38+0300
спецоперация на украине
всу
экспертное мнение
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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины на передовой в значительной степени перенапряжены и ослабли. Об этом сообщил в своем блоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис.По его словам, "ВСУ по всей линии фронта перегружены, перенапряжены и крайне истощены, и мы видим, каких людей набирают в ходе мобилизации для пополнения рядов".При этом он отметил: "Мне кажется, что признаки краха на лицо".Помимо этого, блогер констатировал, что на Украине сокращается экономика, поскольку из-за мобилизации тает число рабочих на предприятиях, включая незаменимых квалифицированных работников, а система энергоснабжения близка к коллапсу.Подытоживая, Меркурис подчеркнул, что украинское население "недовольно и истощено", "у людей есть сомнения в легитимности украинского правительства после отмены президентских выборов".Как ранее сообщил глава Минобороны России Андрей Белоусов, в мае нынешнего года Украина потеряла выше 35 тысяч военных и более 2,7 тысячи единиц вооружения.
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всу, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, ВСУ, экспертное мнение
08:39 11.06.2024 (обновлено: 09:38 11.06.2024)
 
"По всей линии фронта". В Британии объяснили, что произошло с ВСУ

Эксперт Меркурис: ВСУ по всей линии фронта перегружены и крайне истощены

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкУкраинские военные на территории военной базы
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Андрей Стенин
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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины на передовой в значительной степени перенапряжены и ослабли. Об этом сообщил в своем блоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис.
По его словам, "ВСУ по всей линии фронта перегружены, перенапряжены и крайне истощены, и мы видим, каких людей набирают в ходе мобилизации для пополнения рядов".
При этом он отметил: "Мне кажется, что признаки краха на лицо".
Помимо этого, блогер констатировал, что на Украине сокращается экономика, поскольку из-за мобилизации тает число рабочих на предприятиях, включая незаменимых квалифицированных работников, а система энергоснабжения близка к коллапсу.
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Подытоживая, Меркурис подчеркнул, что украинское население "недовольно и истощено", "у людей есть сомнения в легитимности украинского правительства после отмены президентских выборов".
Как ранее сообщил глава Минобороны России Андрей Белоусов, в мае нынешнего года Украина потеряла выше 35 тысяч военных и более 2,7 тысячи единиц вооружения.
 
Спецоперация на УкраинеВСУэкспертное мнение
 
 
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