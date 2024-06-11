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"Пойдем на жертву". Французский полковник раскрыл план Запада по Украине
"Пойдем на жертву". Французский полковник раскрыл план Запада по Украине - 11.06.2024, ПРАЙМ
"Пойдем на жертву". Французский полковник раскрыл план Запада по Украине
СВО
2024-06-11T09:28+0300
2024-06-11T09:28+0300
2024-06-11T09:28+0300
вооружения
запад
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украина
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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Западные государства решили ослабить собственную безопасность ради поставок оружия Украине. Об этом в беседе с французским информационным телеканалом LCI заявил отставной французский полковник Бертран Дарра.По его словам, лидеры Запада "считают, что мы можем временно ослабить наши силы — и мы уже наблюдали это в отношении некоторых вооружений".При этом Дарра уточнил: "Так сделали все. В США, например, запасы боеприпасов значительно сократились, потому что они брали их из запасов армии и отправляли Украине".США и Евросоюз, как считает полковник, не справляются с поддержкой Украины и "хватаются за любую соломинку", тем самым истощая собственные арсеналы. В этой связи он упомянул ситуацию с истребителями Mirage для Украины. По словам Дарра, что Франция располагает всего 26 таких истребителями, соответственно, оправка части из них Киеву ослабит вооруженные силы страны."Западные лидеры полагают, что мы можем пойти на такую жертву", — резюмировал полковник.Российское руководство неоднократно заявляло, что помощь Запада Киеву лишь затягивает конфликт, а транспорт, содержащий оружие для ВСУ, становится законной целью для России.
https://1prime.ru/20240609/zapad-849011569.html
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запад, оружие, украина
Вооружения, ЗАПАД, оружие, УКРАИНА
"Пойдем на жертву". Французский полковник раскрыл план Запада по Украине
Французский полковник Дарра: Запад решил ослабить свою безопасность ради Украины
СВО
МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ.
Западные государства решили ослабить собственную безопасность ради поставок оружия Украине. Об этом в беседе с французским информационным телеканалом LCI
заявил отставной французский полковник Бертран Дарра.
По его словам, лидеры Запада "считают, что мы можем временно ослабить наши силы — и мы уже наблюдали это в отношении некоторых вооружений".
При этом Дарра уточнил: "Так сделали все. В США, например, запасы боеприпасов значительно сократились, потому что они брали их из запасов армии и отправляли Украине".
США и Евросоюз, как считает полковник, не справляются с поддержкой Украины и "хватаются за любую соломинку", тем самым истощая собственные арсеналы. В этой связи он упомянул ситуацию с истребителями Mirage для Украины. По словам Дарра, что Франция располагает всего 26 таких истребителями, соответственно, оправка части из них Киеву ослабит вооруженные силы страны.
Лавров прокомментировал реакцию Запада на слова Путина о поставках оружия
"Западные лидеры полагают, что мы можем пойти на такую жертву", — резюмировал полковник.
Российское руководство неоднократно заявляло, что помощь Запада Киеву лишь затягивает конфликт, а транспорт, содержащий оружие для ВСУ, становится законной целью для России.