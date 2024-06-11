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В ГД поддержали ужесточение требований к рекламе кредитов и займов - 11.06.2024, ПРАЙМ
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В ГД поддержали ужесточение требований к рекламе кредитов и займов
В ГД поддержали ужесточение требований к рекламе кредитов и займов - 11.06.2024, ПРАЙМ
В ГД поддержали ужесточение требований к рекламе кредитов и займов
Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта, ужесточающего требования к рекламе кредитов и займов. | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T10:37+0300
2024-06-11T10:37+0300
экономика
кредиты
госдума
займы
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта, ужесточающего требования к рекламе кредитов и займов. Документ внесен группой депутатов и сенаторов. Он, согласно пояснительной записке, направлен на сокращение импульсивно взятых кредитов без надлежащего обдумывания последствий заключения договора кредитования и доступности финансовой нагрузки для заемщика и его семьи. Действующая редакция закона "О рекламе" обязывает размещать в рекламе кредита или займа диапазон значений его полной стоимости, если указывается ставка по кредиту или займу. Также в такой рекламе должны быть указаны все условия, определяющие стоимость кредита или займа для заёмщика. Но разработчики обращают внимание, что на практике кредитные организации размещают все необходимые условия в рекламе мелким, нечитаемым шрифтом, который не позволяет потребителю воспринять такую информацию, что вводит его в заблуждение. Поэтому законопроект обязывает в рекламе, связанной с предоставлением кредита или займа, призывать к изучению всех его условий и ознакомления с ними на информационном ресурсе кредитора (сайте в интернете, странице в социальной сети). Причем в рекламе, распространяемой в радиопрограммах, продолжительность предупреждения "Изучите все условия кредита (займа)" должна составлять не менее трех секунд. Кроме того, в рекламе, распространяемой в телепрограммах, при кино- и видеообслуживании, такое предупреждение должно занимать также не менее трех секунд и ему должно быть отведено не менее 5% площади кадра; в рекламе, распространяемой иными способами – не менее 5% рекламной площади (рекламного пространства). Это позволит потребителям получить все необходимые сведения, при этом ограничит рекламодателей от размещения таких сведений нечитаемым образом, считают разработчики документа. Для минимизации влияния рекламы на обращение граждан за кредитами (займами) в рекламе услуг, связанных с предоставлением кредита или займа, также предлагается указывать предупреждающую фразу: "Оценивайте свои финансовые возможности и риски", размером не менее 7% от площади всей рекламы. А продолжительность такой рекламы на радио или телевидении, при кино- и видеообслуживании должна быть не менее пяти секунд, говорится в законопроекте.
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кредиты, госдума, займы
Экономика, КРЕДИТЫ, Госдума, займы
10:37 11.06.2024
 
В ГД поддержали ужесточение требований к рекламе кредитов и займов

Комитет ГД по финрынку поддержал ужесточение требований к рекламе кредитов

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта, ужесточающего требования к рекламе кредитов и займов.
Документ внесен группой депутатов и сенаторов. Он, согласно пояснительной записке, направлен на сокращение импульсивно взятых кредитов без надлежащего обдумывания последствий заключения договора кредитования и доступности финансовой нагрузки для заемщика и его семьи.
Действующая редакция закона "О рекламе" обязывает размещать в рекламе кредита или займа диапазон значений его полной стоимости, если указывается ставка по кредиту или займу. Также в такой рекламе должны быть указаны все условия, определяющие стоимость кредита или займа для заёмщика. Но разработчики обращают внимание, что на практике кредитные организации размещают все необходимые условия в рекламе мелким, нечитаемым шрифтом, который не позволяет потребителю воспринять такую информацию, что вводит его в заблуждение.
Поэтому законопроект обязывает в рекламе, связанной с предоставлением кредита или займа, призывать к изучению всех его условий и ознакомления с ними на информационном ресурсе кредитора (сайте в интернете, странице в социальной сети). Причем в рекламе, распространяемой в радиопрограммах, продолжительность предупреждения "Изучите все условия кредита (займа)" должна составлять не менее трех секунд.
Кроме того, в рекламе, распространяемой в телепрограммах, при кино- и видеообслуживании, такое предупреждение должно занимать также не менее трех секунд и ему должно быть отведено не менее 5% площади кадра; в рекламе, распространяемой иными способами – не менее 5% рекламной площади (рекламного пространства). Это позволит потребителям получить все необходимые сведения, при этом ограничит рекламодателей от размещения таких сведений нечитаемым образом, считают разработчики документа.
Для минимизации влияния рекламы на обращение граждан за кредитами (займами) в рекламе услуг, связанных с предоставлением кредита или займа, также предлагается указывать предупреждающую фразу: "Оценивайте свои финансовые возможности и риски", размером не менее 7% от площади всей рекламы. А продолжительность такой рекламы на радио или телевидении, при кино- и видеообслуживании должна быть не менее пяти секунд, говорится в законопроекте.
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