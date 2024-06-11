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В Кремле назвали нормальной практикой учения нестратегических ядерных сил
В Кремле назвали нормальной практикой учения нестратегических ядерных сил - 11.06.2024, ПРАЙМ
В Кремле назвали нормальной практикой учения нестратегических ядерных сил
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал учения нестратегических ядерных сил очень важными для России. | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T12:32+0300
2024-06-11T12:32+0300
2024-06-11T12:32+0300
дмитрий песков
кремль
военные учения
белоруссия
союзное государство
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал учения нестратегических ядерных сил очень важными для России.Он также отметил, что учения – это нормальная практика. Вооруженные силы должны на должном уровне поддерживать свою боеготовность, пояснил Песков. Ранее начался второй этап учений, направленных на поддержание готовности применения ядерного оружия для обеспечения суверенитета Союзного государства России и Белоруссии. Такие учения — это предупреждение западным политикам, заявляли в российском МИДе.
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дмитрий песков, кремль, военные учения, белоруссия, союзное государство
Дмитрий Песков, Кремль, военные учения, БЕЛОРУССИЯ, Союзное государство
В Кремле назвали нормальной практикой учения нестратегических ядерных сил
Песков: учения нестратегических ядерных сил - нормальная практика, они важны РФ
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал учения нестратегических ядерных сил очень важными для России.
Он также отметил, что учения – это нормальная практика. Вооруженные силы должны на должном уровне поддерживать свою боеготовность, пояснил Песков.
Ранее начался второй этап учений, направленных на поддержание готовности применения ядерного оружия для обеспечения суверенитета Союзного государства России и Белоруссии. Такие учения — это предупреждение западным политикам, заявляли в российском МИДе.