https://1prime.ru/20240611/ucheniya-849063582.html

В Кремле назвали нормальной практикой учения нестратегических ядерных сил

В Кремле назвали нормальной практикой учения нестратегических ядерных сил - 11.06.2024, ПРАЙМ

В Кремле назвали нормальной практикой учения нестратегических ядерных сил

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал учения нестратегических ядерных сил очень важными для России. | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T12:32+0300

2024-06-11T12:32+0300

2024-06-11T12:32+0300

дмитрий песков

кремль

военные учения

белоруссия

союзное государство

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849029569_0:128:2965:1795_1920x0_80_0_0_36bae325dde78bf2aba481b68db0a858.jpg

МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал учения нестратегических ядерных сил очень важными для России.Он также отметил, что учения – это нормальная практика. Вооруженные силы должны на должном уровне поддерживать свою боеготовность, пояснил Песков. Ранее начался второй этап учений, направленных на поддержание готовности применения ядерного оружия для обеспечения суверенитета Союзного государства России и Белоруссии. Такие учения — это предупреждение западным политикам, заявляли в российском МИДе.

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дмитрий песков, кремль, военные учения, белоруссия, союзное государство