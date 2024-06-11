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Российской недвижимости в Финляндии грозит экспроприация - 11.06.2024, ПРАЙМ
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Российской недвижимости в Финляндии грозит экспроприация
Российской недвижимости в Финляндии грозит экспроприация - 11.06.2024, ПРАЙМ
Российской недвижимости в Финляндии грозит экспроприация
Финские власти выявили все объекты недвижимости россиян, "представляющие угрозу национальной безопасности", сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на премьера... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T17:28+0300
2024-06-11T17:30+0300
финляндия
недвижимость
россияне
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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Финские власти выявили все объекты недвижимости россиян, "представляющие угрозу национальной безопасности", сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на премьера Финляндии Петтери Орпо."Мы считаем потенциальной угрозой безопасности то, что у нас есть российские и другие иностранные собственники, владельцы земли в непосредственной близости от критически важных объектов инфраструктуры", – заявил премьер Орпо. Он уточнил, что все важные объекты недвижимости россиян "нанесены на карту".Однако, по его словам, преждевременно говорить, смогут ли финны "задним числом экспроприировать собственность". "Это очень сложный юридический вопрос", — признал он.Ранее стало известно, что россияне избавляются от своей зарубежной недвижимости, сталкиваясь при этом с проблемами. Основная трудность - структурирование сделок и проведение по ним оплаты. При этом в Европейском союзе пока нет запрета на продажу недвижимости нерезидентам, однако есть планы о введении такого запрета, и ряд стран уже внедряют более жесткие условия для сделок с россиянами.
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финляндия, недвижимость, россияне
ФИНЛЯНДИЯ, Недвижимость, россияне
17:28 11.06.2024 (обновлено: 17:30 11.06.2024)
 
Российской недвижимости в Финляндии грозит экспроприация

Bloomberg: в Финляндии рассмотрят возможность экспроприации недвижимости россиян

© CC BY 2.0 / michael davis-burchatФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© CC BY 2.0 / michael davis-burchat
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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Финские власти выявили все объекты недвижимости россиян, "представляющие угрозу национальной безопасности", сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на премьера Финляндии Петтери Орпо.
"Мы считаем потенциальной угрозой безопасности то, что у нас есть российские и другие иностранные собственники, владельцы земли в непосредственной близости от критически важных объектов инфраструктуры", – заявил премьер Орпо. Он уточнил, что все важные объекты недвижимости россиян "нанесены на карту".
Однако, по его словам, преждевременно говорить, смогут ли финны "задним числом экспроприировать собственность". "Это очень сложный юридический вопрос", — признал он.
Ранее стало известно, что россияне избавляются от своей зарубежной недвижимости, сталкиваясь при этом с проблемами. Основная трудность - структурирование сделок и проведение по ним оплаты. При этом в Европейском союзе пока нет запрета на продажу недвижимости нерезидентам, однако есть планы о введении такого запрета, и ряд стран уже внедряют более жесткие условия для сделок с россиянами.
В центре Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
Россияне не могут продать свою недвижимость в Финляндии, пишут СМИ
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ФИНЛЯНДИЯНедвижимостьроссияне
 
 
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