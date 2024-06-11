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"Русские побеждают": США подготовили сюрприз для Украины

"Русские побеждают": США подготовили сюрприз для Украины - 11.06.2024, ПРАЙМ

"Русские побеждают": США подготовили сюрприз для Украины

Вооруженные силы России одерживают победы на Украине, поэтому США не пойдут на переговоры. Такое мнение выразил экс-помощник замглавы Минобороны США Стивен... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T10:16+0300

2024-06-11T10:16+0300

2024-06-11T10:16+0300

спецоперация на украине

россия

украина

сша

удары по территории россии

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Вооруженные силы России одерживают победы на Украине, поэтому США не пойдут на переговоры. Такое мнение выразил экс-помощник замглавы Минобороны США Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy. "США сейчас даже не будут рассматривать переговоры о будущем Украины, потому что русские побеждают на поле боя", - написал он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам Брайена, Вашингтон пытается добиться успехов ВСУ, а также нарастить атаки на территорию России. Как отметил эксперт, план США не сработает, поскольку российские военные продвигаются на фронте.Президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для района Харькова. При этом глава Белого дома сохранил запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.Президент России Владимир Путин заявлял, что представители НАТО, говоря о планах разрешить ВСУ бить по России их оружием, должны понимать, “с чем они играют”. Российский лидер также обещал дать асимметричный ответ на поставки Киеву дальнобойного оружия.

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украина

сша

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