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"Русские побеждают": США подготовили сюрприз для Украины - 11.06.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Русские побеждают": США подготовили сюрприз для Украины
"Русские побеждают": США подготовили сюрприз для Украины - 11.06.2024, ПРАЙМ
"Русские побеждают": США подготовили сюрприз для Украины
Вооруженные силы России одерживают победы на Украине, поэтому США не пойдут на переговоры. Такое мнение выразил экс-помощник замглавы Минобороны США Стивен... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T10:16+0300
2024-06-11T10:16+0300
спецоперация на украине
россия
украина
сша
удары по территории россии
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Вооруженные силы России одерживают победы на Украине, поэтому США не пойдут на переговоры. Такое мнение выразил экс-помощник замглавы Минобороны США Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy. "США сейчас даже не будут рассматривать переговоры о будущем Украины, потому что русские побеждают на поле боя", - написал он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам Брайена, Вашингтон пытается добиться успехов ВСУ, а также нарастить атаки на территорию России. Как отметил эксперт, план США не сработает, поскольку российские военные продвигаются на фронте.Президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для района Харькова. При этом глава Белого дома сохранил запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.Президент России Владимир Путин заявлял, что представители НАТО, говоря о планах разрешить ВСУ бить по России их оружием, должны понимать, “с чем они играют”. Российский лидер также обещал дать асимметричный ответ на поставки Киеву дальнобойного оружия.
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россия, украина, сша, удары по территории россии
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, США, удары по территории России
10:16 11.06.2024
 
"Русские побеждают": США подготовили сюрприз для Украины

Экс-сотрудник Пентагона Брайен: США не пойдут на переговоры из-за успехов ВС РФ

CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White HouseЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White House
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Вооруженные силы России одерживают победы на Украине, поэтому США не пойдут на переговоры. Такое мнение выразил экс-помощник замглавы Минобороны США Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.
"США сейчас даже не будут рассматривать переговоры о будущем Украины, потому что русские побеждают на поле боя", - написал он.
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По словам Брайена, Вашингтон пытается добиться успехов ВСУ, а также нарастить атаки на территорию России. Как отметил эксперт, план США не сработает, поскольку российские военные продвигаются на фронте.
Президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для района Харькова. При этом глава Белого дома сохранил запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.
Президент России Владимир Путин заявлял, что представители НАТО, говоря о планах разрешить ВСУ бить по России их оружием, должны понимать, “с чем они играют”. Российский лидер также обещал дать асимметричный ответ на поставки Киеву дальнобойного оружия.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАСШАудары по территории России
 
 
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