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"Обозвать Трампа": поведение Зеленского шокировало украинцев
"Обозвать Трампа": поведение Зеленского шокировало украинцев - 11.06.2024, ПРАЙМ
"Обозвать Трампа": поведение Зеленского шокировало украинцев
Владимир Зеленский усугубляет свое положение, оскорбляя западных лидеров. Об этом заявил в эфире телеканала "Прямой" отставной майор ВСУ Игорь Лапин. | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T16:44+0300
2024-06-11T16:44+0300
2024-06-11T16:44+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский усугубляет свое положение, оскорбляя западных лидеров. Об этом заявил в эфире телеканала "Прямой" отставной майор ВСУ Игорь Лапин."Как можно было умудриться несколькими предложениями на протяжении короткого промежутка времени обозвать Байдена слабым, потому что он не хочет ехать на саммит Зеленского, и в то же время обозвать Трампа лузером", - сказал он.По словам майора, Зеленский просто сжигает мосты, свято веря в свой абсолютный рейтинг.Ранее Зеленский заявлял, что Дональд Трамп, заняв пост главы Белого дома, может принудить Украину к капитуляции, что повлияет на его образ в мировой политике. "Неужели он хочет быть президентом-лузером", - задавался вопросом лидер киевского режима.
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Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, ЗАПАД, УКРАИНА
"Обозвать Трампа": поведение Зеленского шокировало украинцев
Майор ВСУ в отставке Лапин: Зеленский начал оскорблять западных лидеров
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский усугубляет свое положение, оскорбляя западных лидеров. Об этом заявил в эфире телеканала "Прямой" отставной майор ВСУ Игорь Лапин.
"Как можно было умудриться несколькими предложениями на протяжении короткого промежутка времени обозвать Байдена слабым, потому что он не хочет ехать на саммит Зеленского, и в то же время обозвать Трампа лузером", - сказал он.
По словам майора, Зеленский просто сжигает мосты, свято веря в свой абсолютный рейтинг.
Ранее Зеленский заявлял, что Дональд Трамп, заняв пост главы Белого дома, может принудить Украину к капитуляции, что повлияет на его образ в мировой политике. "Неужели он хочет быть президентом-лузером", - задавался вопросом лидер киевского режима.
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