https://1prime.ru/20240611/zelenskiy-849078704.html

"Обозвать Трампа": поведение Зеленского шокировало украинцев

"Обозвать Трампа": поведение Зеленского шокировало украинцев - 11.06.2024, ПРАЙМ

"Обозвать Трампа": поведение Зеленского шокировало украинцев

Владимир Зеленский усугубляет свое положение, оскорбляя западных лидеров. Об этом заявил в эфире телеканала "Прямой" отставной майор ВСУ Игорь Лапин. | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T16:44+0300

2024-06-11T16:44+0300

2024-06-11T16:44+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

запад

украина

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский усугубляет свое положение, оскорбляя западных лидеров. Об этом заявил в эфире телеканала "Прямой" отставной майор ВСУ Игорь Лапин."Как можно было умудриться несколькими предложениями на протяжении короткого промежутка времени обозвать Байдена слабым, потому что он не хочет ехать на саммит Зеленского, и в то же время обозвать Трампа лузером", - сказал он.По словам майора, Зеленский просто сжигает мосты, свято веря в свой абсолютный рейтинг.Ранее Зеленский заявлял, что Дональд Трамп, заняв пост главы Белого дома, может принудить Украину к капитуляции, что повлияет на его образ в мировой политике. "Неужели он хочет быть президентом-лузером", - задавался вопросом лидер киевского режима.

https://1prime.ru/20240610/ukraina-849040457.html

запад

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владимир зеленский, запад, украина