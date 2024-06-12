https://1prime.ru/20240612/administratsiya-849096190.html

В администрации президента РФ появится управление по морской политике

В администрации президента РФ появится управление по морской политике - 12.06.2024, ПРАЙМ

В администрации президента РФ появится управление по морской политике

Президент России Владимир Путин поручил образовать в составе администрации президента РФ управление по вопросам национальной морской политики. Указ с таким... | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T11:00+0300

2024-06-12T11:00+0300

2024-06-12T11:00+0300

администрация президента рф

море

политика

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил образовать в составе администрации президента РФ управление по вопросам национальной морской политики. Указ с таким поручением опубликовали в среду. "В целях совершенствования деятельности администрации президента Российской Федерации постановляю: образовать в составе администрации президента Российской Федерации управление президента Российской Федерации по вопросам национальной морской политики", — сказано в указе.

https://1prime.ru/20240607/sevmorput-848971342.html

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администрация президента рф, море, политика