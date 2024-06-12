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В администрации президента РФ появится управление по морской политике - 12.06.2024, ПРАЙМ
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В администрации президента РФ появится управление по морской политике
В администрации президента РФ появится управление по морской политике - 12.06.2024, ПРАЙМ
В администрации президента РФ появится управление по морской политике
Президент России Владимир Путин поручил образовать в составе администрации президента РФ управление по вопросам национальной морской политики. Указ с таким... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T11:00+0300
2024-06-12T11:00+0300
администрация президента рф
море
политика
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил образовать в составе администрации президента РФ управление по вопросам национальной морской политики. Указ с таким поручением опубликовали в среду. "В целях совершенствования деятельности администрации президента Российской Федерации постановляю: образовать в составе администрации президента Российской Федерации управление президента Российской Федерации по вопросам национальной морской политики", — сказано в указе.
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администрация президента рф, море, политика
администрация президента РФ, Море, политика
11:00 12.06.2024
 
В администрации президента РФ появится управление по морской политике

Путин поручил создать в своей администрации управление по морской политике

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкУчения пограничных сторожевых кораблей по охране акватории Каспийского моря
Учения пограничных сторожевых кораблей по охране акватории Каспийского моря - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил образовать в составе администрации президента РФ управление по вопросам национальной морской политики. Указ с таким поручением опубликовали в среду.
"В целях совершенствования деятельности администрации президента Российской Федерации постановляю: образовать в составе администрации президента Российской Федерации управление президента Российской Федерации по вопросам национальной морской политики", — сказано в указе.
Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
Путин заявил о дальнейшем развитии Северного морского пути
7 июня, 15:20
 
администрация президента РФМореполитика
 
 
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