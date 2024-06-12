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Названа медианная стоимость автомобилей c пробегом в России

Названа медианная стоимость автомобилей c пробегом в России - 12.06.2024, ПРАЙМ

Названа медианная стоимость автомобилей c пробегом в России

Медианная стоимость автомобилей c пробегом этой весной составила 1,1 миллиона рублей, а самыми популярными брендами были российская Lada и корейские Kia и... | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T10:20+0300

2024-06-12T10:20+0300

2024-06-12T10:20+0300

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Медианная стоимость автомобилей c пробегом этой весной составила 1,1 миллиона рублей, а самыми популярными брендами были российская Lada и корейские Kia и Hyundai, рассказали РИА Новости в компании "СберАвто". "Около 89% автомобилей, приобретенных через "СберАвто" весной, имели пробег. Медианная стоимость авто c пробегом составила 1,1 миллиона рублей", - сказано в исследовании на основе собственных данных компании за март-май 2024 года. Самыми востребованными оказались автомобили брендов Lada (12% от общего объема продаж подержанных автомобилей за три месяца), Kia (10%) и Hyundai (8%). В пятерку также вошли Volkswagen (7%) и Toyota (6%). Самой популярной моделью стал Hyundai Solaris: по сравнению с предыдущим сезоном он поднялся на одну строчку и возглавил рейтинг. А Kia Rio переместилась с пятой строчки и стала второй. Лидер зимы, Lada Granta, опустилась на третью строчку. В пятерку также вошли модели Lada Vesta (которая ранее не входила в топ-5) и Volkswagen Polo.

https://1prime.ru/20240608/avto-849001451.html

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авто, спрос на легковые авто, покупка автомобиля