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В Роскачестве назвали долю контрафакта на российском рынке БАДов

В Роскачестве назвали долю контрафакта на российском рынке БАДов - 12.06.2024, ПРАЙМ

В Роскачестве назвали долю контрафакта на российском рынке БАДов

Роскачество сейчас исследует рынок биологически активных добавок (БАДов) в России - он активно растет, а доля контрафакта на нем составляет около 15%, рассказал | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T08:40+0300

2024-06-12T08:40+0300

2024-06-12T09:26+0300

экономика

бад

роскачество

контрафакт

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Роскачество сейчас исследует рынок биологически активных добавок (БАДов) в России - он активно растет, а доля контрафакта на нем составляет около 15%, рассказал руководитель организации Максим Протасов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ. Он подчеркнул, что сам рынок галопирующе развивается. Так, если в 2020 году он составлял чуть более 50 миллиардов рублей, то в 2022 году - уже более 100 миллиардов. При этом в этом году он прибавил "еще десяток процентов", а оценка объемов контрафактных БАДов, которые продаются на рынке, составляет "примерно 15-20 миллиардов рублей". "Исследование проходит прямо сейчас, мы смотрим на то, прошел ли БАД госрегистрацию, нет ли в его составе запрещенных и вредных ингредиентов, насколько корректная информация на маркировке (для чего он, для какого пола и так далее). Также важно отделить от БАДов медицинские препараты, которые неверно зарегистрированы", - подчеркнул Протасов. В середине марта руководитель Роскачества сообщал агентству, что организация получила ряд обращений от потребителей о проблемах с БАДами, в связи с чем начала первый масштабный мониторинг данного рынка. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума. Полный текст интервью читайте на ria.ru 13 июня в 10.00 мск.

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бад, роскачество, контрафакт