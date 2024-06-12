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В Роскачестве назвали долю контрафакта на российском рынке БАДов
В Роскачестве назвали долю контрафакта на российском рынке БАДов - 12.06.2024, ПРАЙМ
В Роскачестве назвали долю контрафакта на российском рынке БАДов
Роскачество сейчас исследует рынок биологически активных добавок (БАДов) в России - он активно растет, а доля контрафакта на нем составляет около 15%, рассказал | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T08:40+0300
2024-06-12T08:40+0300
2024-06-12T09:26+0300
экономика
бад
роскачество
контрафакт
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Роскачество сейчас исследует рынок биологически активных добавок (БАДов) в России - он активно растет, а доля контрафакта на нем составляет около 15%, рассказал руководитель организации Максим Протасов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ. Он подчеркнул, что сам рынок галопирующе развивается. Так, если в 2020 году он составлял чуть более 50 миллиардов рублей, то в 2022 году - уже более 100 миллиардов. При этом в этом году он прибавил "еще десяток процентов", а оценка объемов контрафактных БАДов, которые продаются на рынке, составляет "примерно 15-20 миллиардов рублей". "Исследование проходит прямо сейчас, мы смотрим на то, прошел ли БАД госрегистрацию, нет ли в его составе запрещенных и вредных ингредиентов, насколько корректная информация на маркировке (для чего он, для какого пола и так далее). Также важно отделить от БАДов медицинские препараты, которые неверно зарегистрированы", - подчеркнул Протасов. В середине марта руководитель Роскачества сообщал агентству, что организация получила ряд обращений от потребителей о проблемах с БАДами, в связи с чем начала первый масштабный мониторинг данного рынка. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума. Полный текст интервью читайте на ria.ru 13 июня в 10.00 мск.
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бад, роскачество, контрафакт
Экономика, БАД, Роскачество, контрафакт
В Роскачестве назвали долю контрафакта на российском рынке БАДов
Протасов: доля контрафакта на российском рынке БАДов составляет примерно 15%
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Роскачество сейчас исследует рынок биологически активных добавок (БАДов) в России - он активно растет, а доля контрафакта на нем составляет около 15%, рассказал руководитель организации Максим Протасов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.
Он подчеркнул, что сам рынок галопирующе развивается. Так, если в 2020 году он составлял чуть более 50 миллиардов рублей, то в 2022 году - уже более 100 миллиардов. При этом в этом году он прибавил "еще десяток процентов", а оценка объемов контрафактных БАДов, которые продаются на рынке, составляет "примерно 15-20 миллиардов рублей".
"Исследование проходит прямо сейчас, мы смотрим на то, прошел ли БАД госрегистрацию, нет ли в его составе запрещенных и вредных ингредиентов, насколько корректная информация на маркировке (для чего он, для какого пола и так далее). Также важно отделить от БАДов медицинские препараты, которые неверно зарегистрированы", - подчеркнул Протасов.
В середине марта руководитель Роскачества сообщал агентству, что организация получила ряд обращений от потребителей о проблемах с БАДами, в связи с чем начала первый масштабный мониторинг данного рынка.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
Полный текст интервью читайте на ria.ru
13 июня в 10.00 мск.
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