https://1prime.ru/20240612/benzin-849094373.html

Россиянам объяснили, почему глупо заправляться Аи-95, если мотор для Аи-92

Россиянам объяснили, почему глупо заправляться Аи-95, если мотор для Аи-92 - 12.06.2024, ПРАЙМ

Россиянам объяснили, почему глупо заправляться Аи-95, если мотор для Аи-92

Рассчитанную на заправку бензином Аи-92 машину глупо заправлять топливом с более высоким октановым числом, например Аи-95, рассказал "Российской газете"... | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T10:16+0300

2024-06-12T10:16+0300

2024-06-12T10:16+0300

экономика

авто

бензин

аи-92

аи-95

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МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Рассчитанную на заправку бензином Аи-92 машину глупо заправлять топливом с более высоким октановым числом, например Аи-95, рассказал "Российской газете" технический директор франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.Он предупредил, что применение бензина с более высоким октановым числом может причинить вред двигателю. Ведь чем выше октановое число, тем топливо более устойчиво к воспламенению. При этом каждый двигатель рассчитан на зажигание топлива в строго определенный момент. От дополнительных нагрузок, когда бензин воспламеняется раньше или позже, происходит более быстрый износ.Родионов порекомендовал избегать заправки бензином с более высоким октановым числом машин старых моделей, которые на него не рассчитаны, в том числе марок Lada, произведенных двадцать-тридцать лет назад."Мы понимаем, что двигатель на старом авто обладает низкой степенью сжатия. Он будет испытывать колоссальные нагрузки из-за работы на высокооктановом топливе. Поэтому вместо эффективности, экологичности и снижения расхода топлива, водитель получает более быстрый износ двигателя или нередко внушительный чек за ремонт агрегата", — пояснил автоэксперт.Он также отметил, что в РФ нередко высокооктановое топливо производят из бензина с меньшим октановым числом посредством добавления присадок, поэтому оно имеет с низкооктановым общий базовый состав.

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авто, бензин, аи-92, аи-95