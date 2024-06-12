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В Еврокомиссии допустили введение пошлин на импорт электромобилей из Китая - 12.06.2024, ПРАЙМ
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В Еврокомиссии допустили введение пошлин на импорт электромобилей из Китая
В Еврокомиссии допустили введение пошлин на импорт электромобилей из Китая - 12.06.2024, ПРАЙМ
В Еврокомиссии допустили введение пошлин на импорт электромобилей из Китая
Европейская комиссия провела расследование в отношении импортируемых в ЕС из Китая электромобилей и выявила нарушения в отношении "несправедливой" господдержки, | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T13:13+0300
2024-06-12T13:13+0300
экономика
авто
электромобили
китай
ес
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БРЮССЕЛЬ, 12 июн - ПРАЙМ. Европейская комиссия провела расследование в отношении импортируемых в ЕС из Китая электромобилей и выявила нарушения в отношении "несправедливой" господдержки, в связи с этим ЕК может уже с 4 июля ввести импортные пошлины, сообщил на брифинге в Брюсселе вице-президент Комиссии Маргаритис Схинас. "Мы передали результаты нашего расследования властям Китая, и в случае, если мы не сможет урегулировать этот вопрос, мы предусмотрели введение импортных пошлин", - сообщил он. Как следует из опубликованного на сайте Еврокомиссии пресс-релиза, пошлины могут быть введены с 4 июля, они составят от 17% до 38%, в зависимости от конкретного производителя.
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авто, электромобили, китай, ес
Экономика, Авто, электромобили, КИТАЙ, ЕС
13:13 12.06.2024
 
В Еврокомиссии допустили введение пошлин на импорт электромобилей из Китая

Схинас: Еврокомиссия с июля может ввести пошлины на импорт электромобилей из КНР

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 12 июн - ПРАЙМ. Европейская комиссия провела расследование в отношении импортируемых в ЕС из Китая электромобилей и выявила нарушения в отношении "несправедливой" господдержки, в связи с этим ЕК может уже с 4 июля ввести импортные пошлины, сообщил на брифинге в Брюсселе вице-президент Комиссии Маргаритис Схинас.
"Мы передали результаты нашего расследования властям Китая, и в случае, если мы не сможет урегулировать этот вопрос, мы предусмотрели введение импортных пошлин", - сообщил он.
Как следует из опубликованного на сайте Еврокомиссии пресс-релиза, пошлины могут быть введены с 4 июля, они составят от 17% до 38%, в зависимости от конкретного производителя.
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