https://1prime.ru/20240612/evrokomissiya-849099208.html

В Еврокомиссии допустили введение пошлин на импорт электромобилей из Китая

В Еврокомиссии допустили введение пошлин на импорт электромобилей из Китая - 12.06.2024, ПРАЙМ

В Еврокомиссии допустили введение пошлин на импорт электромобилей из Китая

Европейская комиссия провела расследование в отношении импортируемых в ЕС из Китая электромобилей и выявила нарушения в отношении "несправедливой" господдержки, | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T13:13+0300

2024-06-12T13:13+0300

2024-06-12T13:13+0300

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БРЮССЕЛЬ, 12 июн - ПРАЙМ. Европейская комиссия провела расследование в отношении импортируемых в ЕС из Китая электромобилей и выявила нарушения в отношении "несправедливой" господдержки, в связи с этим ЕК может уже с 4 июля ввести импортные пошлины, сообщил на брифинге в Брюсселе вице-президент Комиссии Маргаритис Схинас. "Мы передали результаты нашего расследования властям Китая, и в случае, если мы не сможет урегулировать этот вопрос, мы предусмотрели введение импортных пошлин", - сообщил он. Как следует из опубликованного на сайте Еврокомиссии пресс-релиза, пошлины могут быть введены с 4 июля, они составят от 17% до 38%, в зависимости от конкретного производителя.

https://1prime.ru/20240606/elektromobili-848899521.html

китай

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авто, электромобили, китай, ес