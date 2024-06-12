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Казахстан компенсирует майское перепроизводство нефти в рамках ОПЕК+
Казахстан компенсирует майское перепроизводство нефти в рамках ОПЕК+ - 12.06.2024, ПРАЙМ
Казахстан компенсирует майское перепроизводство нефти в рамках ОПЕК+
Казахстан компенсирует перепроизводство нефти в мае и полностью выполнит обязательства ОПЕК+ в июне, включая дополнительные добровольные сокращения, сообщает в... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T08:10+0300
2024-06-12T08:10+0300
2024-06-12T08:10+0300
энергетика
нефть
казахстан
сделка опек+
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АЛМА-АТА, 12 июн - ПРАЙМ. Казахстан компенсирует перепроизводство нефти в мае и полностью выполнит обязательства ОПЕК+ в июне, включая дополнительные добровольные сокращения, сообщает в среду пресс-служба министерства энергетики республики. "Республика Казахстан по-прежнему полностью привержена соглашению ОПЕК+. Согласно оценкам независимых источников, утвержденных соглашением, в мае республика Казахстан перевыполнила обязательства на 45 тысяч баррелей в сутки. Казахстан компенсирует данное перепроизводство и полностью выполнит обязательства в июне, включая дополнительные добровольные сокращения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Сообщается, что Казахстан компенсирует перепроизведенные с начала 2024 года объемы в течение периода компенсации, который продлится до конца сентября 2025 года. Республика представит свой обновленный график компенсаций в Секретариат ОПЕК в ближайшие дни.
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нефть, казахстан, сделка опек+
Энергетика, Нефть, КАЗАХСТАН, Сделка ОПЕК+
Казахстан компенсирует майское перепроизводство нефти в рамках ОПЕК+
Минэнерго Казахстана: перепроизводство нефти в рамках ОПЕК+ компенсируют в июне
АЛМА-АТА, 12 июн - ПРАЙМ. Казахстан компенсирует перепроизводство нефти в мае и полностью выполнит обязательства ОПЕК+ в июне, включая дополнительные добровольные сокращения, сообщает в среду пресс-служба министерства энергетики республики.
"Республика Казахстан по-прежнему полностью привержена соглашению ОПЕК+. Согласно оценкам независимых источников, утвержденных соглашением, в мае республика Казахстан перевыполнила обязательства на 45 тысяч баррелей в сутки. Казахстан компенсирует данное перепроизводство и полностью выполнит обязательства в июне, включая дополнительные добровольные сокращения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Сообщается, что Казахстан компенсирует перепроизведенные с начала 2024 года объемы в течение периода компенсации, который продлится до конца сентября 2025 года.
Республика представит свой обновленный график компенсаций в Секретариат ОПЕК в ближайшие дни.
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