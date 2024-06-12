https://1prime.ru/20240612/klyuchi-849096826.html

Россиянам объяснили, что делать при утере ключей от машины

Россиянам объяснили, что делать при утере ключей от машины - 12.06.2024, ПРАЙМ

Россиянам объяснили, что делать при утере ключей от машины

Некоторые автолюбители могут столкнуться с потерей ключа от машины, находясь сильно вдали от дома и без доступа к запасному. В таком случае можно направиться к... | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T11:42+0300

2024-06-12T11:42+0300

2024-06-12T11:42+0300

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МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Некоторые автолюбители могут столкнуться с потерей ключа от машины, находясь сильно вдали от дома и без доступа к запасному. В таком случае можно направиться к дилеру, рассказал автомеханик порталу Naavtotrasse.ru.Он отметил, что дилер поможет сделать дубликат, но при этом придется подтвердить право собственности на машину. Такая возможность актуальна при наличии электронного ПТС, даже если СТС и иные документы на авто остались внутри транспортного средства. Автомеханик добавил, что обращаться к дилеру не обязательно. Можно вызвать на место соответствующего специалиста. Но он также потребует подтверждения права собственности на машину. Если же транспортное средство не оборудовано дополнительными системами безопасности, то специалист может сделать все нужные для вскрытия и запуска мотора процедуры без оригинального ключа, в обход штатной охранной системы. По словам автомеханика, это касается в основном машин с простой системой защиты или без нее. В данном случае нужно только вскрыть замок и попасть в салон, а затем после ряда манипуляций запустить двигатель. Кроме того, автомеханик порекомендовал не хранить документы в салоне автомобиля, в том числе и на случай утери ключей, так как для специалиста, дилера или работника эвакуатора потребуется подтверждение права собственности. Сделать это без соответствующих документов будет сложно.

https://1prime.ru/20240610/voditeli-849022666.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, документы, автолюбители