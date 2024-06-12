Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам объяснили, что делать при утере ключей от машины - 12.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240612/klyuchi-849096826.html
Россиянам объяснили, что делать при утере ключей от машины
Россиянам объяснили, что делать при утере ключей от машины - 12.06.2024, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, что делать при утере ключей от машины
Некоторые автолюбители могут столкнуться с потерей ключа от машины, находясь сильно вдали от дома и без доступа к запасному. В таком случае можно направиться к... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T11:42+0300
2024-06-12T11:42+0300
экономика
авто
документы
автолюбители
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/02/847863629_0:211:2891:1837_1920x0_80_0_0_e19bfd326c4127fb07cd2adad2a96512.jpg
МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Некоторые автолюбители могут столкнуться с потерей ключа от машины, находясь сильно вдали от дома и без доступа к запасному. В таком случае можно направиться к дилеру, рассказал автомеханик порталу Naavtotrasse.ru.Он отметил, что дилер поможет сделать дубликат, но при этом придется подтвердить право собственности на машину. Такая возможность актуальна при наличии электронного ПТС, даже если СТС и иные документы на авто остались внутри транспортного средства. Автомеханик добавил, что обращаться к дилеру не обязательно. Можно вызвать на место соответствующего специалиста. Но он также потребует подтверждения права собственности на машину. Если же транспортное средство не оборудовано дополнительными системами безопасности, то специалист может сделать все нужные для вскрытия и запуска мотора процедуры без оригинального ключа, в обход штатной охранной системы. По словам автомеханика, это касается в основном машин с простой системой защиты или без нее. В данном случае нужно только вскрыть замок и попасть в салон, а затем после ряда манипуляций запустить двигатель. Кроме того, автомеханик порекомендовал не хранить документы в салоне автомобиля, в том числе и на случай утери ключей, так как для специалиста, дилера или работника эвакуатора потребуется подтверждение права собственности. Сделать это без соответствующих документов будет сложно.
https://1prime.ru/20240610/voditeli-849022666.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/02/847863629_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_20f01d9d99ccc5b63e9a9b5557b1914e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, документы, автолюбители
Экономика, Авто, документы, автолюбители
11:42 12.06.2024
 
Россиянам объяснили, что делать при утере ключей от машины

Naavtotrasse.ru: при утере ключа от авто вдали от дома надо обратиться к дилеру

© РИА Новости . Николай Хижняк | Перейти в медиабанкАвтомобиль Peugeot 5008
Автомобиль Peugeot 5008 - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости . Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Некоторые автолюбители могут столкнуться с потерей ключа от машины, находясь сильно вдали от дома и без доступа к запасному. В таком случае можно направиться к дилеру, рассказал автомеханик порталу Naavtotrasse.ru.
Он отметил, что дилер поможет сделать дубликат, но при этом придется подтвердить право собственности на машину. Такая возможность актуальна при наличии электронного ПТС, даже если СТС и иные документы на авто остались внутри транспортного средства.
Автомеханик добавил, что обращаться к дилеру не обязательно. Можно вызвать на место соответствующего специалиста. Но он также потребует подтверждения права собственности на машину.
Если же транспортное средство не оборудовано дополнительными системами безопасности, то специалист может сделать все нужные для вскрытия и запуска мотора процедуры без оригинального ключа, в обход штатной охранной системы.
По словам автомеханика, это касается в основном машин с простой системой защиты или без нее. В данном случае нужно только вскрыть замок и попасть в салон, а затем после ряда манипуляций запустить двигатель.
Кроме того, автомеханик порекомендовал не хранить документы в салоне автомобиля, в том числе и на случай утери ключей, так как для специалиста, дилера или работника эвакуатора потребуется подтверждение права собственности. Сделать это без соответствующих документов будет сложно.
Москвич 6 - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
Водителям в РФ рассказали о возможности снятия авто с регистрации при угоне
10 июня, 10:40
 
ЭкономикаАвтодокументыавтолюбители
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала