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МЭА повысило прогноз по росту нефтедобычи в 2024 году - 12.06.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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МЭА повысило прогноз по росту нефтедобычи в 2024 году
МЭА повысило прогноз по росту нефтедобычи в 2024 году - 12.06.2024, ПРАЙМ
МЭА повысило прогноз по росту нефтедобычи в 2024 году
Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по росту мировой нефтедобычи в 2024 году на 0,2 миллиона баррелей в сутки, до 0,7 миллиона, теперь | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T13:26+0300
2024-06-12T13:26+0300
энергетика
нефть
мэа
добыча нефти
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по росту мировой нефтедобычи в 2024 году на 0,2 миллиона баррелей в сутки, до 0,7 миллиона, теперь ждет ее на уровне в 102,9 миллиона баррелей в сутки, следует из данных доклада агентства. В майском докладе МЭА ожидало, что нефтедобыча в 2024 году вырастет на 0,5 миллиона баррелей в сутки, до 102,7 миллиона баррелей в сутки. Теперь же, в июне, агентство ожидает, что она вырастет на 0,7 миллиона баррелей в сутки, до 102,9 миллиона. Таким образом, его прогноз по росту добычи нефти изменился в сторону увеличения на 0,2 миллиона баррелей в сутки. В мае МЭА ожидало, что добыча в 2025 году вырастет на 1,8 миллиона баррелей, до 104,5 миллиона. Прогноз по динамике в июне не изменился, но за счет увеличения базы - уровня 2024 года - агентство теперь оценивает уровень добычи нефти в 2025 году в 104,7 миллиона баррелей в сутки.
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нефть, мэа, добыча нефти
Энергетика, Нефть, МЭА, добыча нефти
13:26 12.06.2024
 
МЭА повысило прогноз по росту нефтедобычи в 2024 году

МЭА повысило прогноз по росту нефтедобычи в 2024 г до 0,7 млн баррелей в сутки

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по росту мировой нефтедобычи в 2024 году на 0,2 миллиона баррелей в сутки, до 0,7 миллиона, теперь ждет ее на уровне в 102,9 миллиона баррелей в сутки, следует из данных доклада агентства.
В майском докладе МЭА ожидало, что нефтедобыча в 2024 году вырастет на 0,5 миллиона баррелей в сутки, до 102,7 миллиона баррелей в сутки. Теперь же, в июне, агентство ожидает, что она вырастет на 0,7 миллиона баррелей в сутки, до 102,9 миллиона. Таким образом, его прогноз по росту добычи нефти изменился в сторону увеличения на 0,2 миллиона баррелей в сутки.
В мае МЭА ожидало, что добыча в 2025 году вырастет на 1,8 миллиона баррелей, до 104,5 миллиона. Прогноз по динамике в июне не изменился, но за счет увеличения базы - уровня 2024 года - агентство теперь оценивает уровень добычи нефти в 2025 году в 104,7 миллиона баррелей в сутки.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
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13:15
 
ЭнергетикаНефтьМЭАдобыча нефти
 
 
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