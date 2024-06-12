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МЭА повысило прогноз по росту нефтедобычи в 2024 году
МЭА повысило прогноз по росту нефтедобычи в 2024 году - 12.06.2024, ПРАЙМ
МЭА повысило прогноз по росту нефтедобычи в 2024 году
Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по росту мировой нефтедобычи в 2024 году на 0,2 миллиона баррелей в сутки, до 0,7 миллиона, теперь | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T13:26+0300
2024-06-12T13:26+0300
2024-06-12T13:26+0300
энергетика
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по росту мировой нефтедобычи в 2024 году на 0,2 миллиона баррелей в сутки, до 0,7 миллиона, теперь ждет ее на уровне в 102,9 миллиона баррелей в сутки, следует из данных доклада агентства. В майском докладе МЭА ожидало, что нефтедобыча в 2024 году вырастет на 0,5 миллиона баррелей в сутки, до 102,7 миллиона баррелей в сутки. Теперь же, в июне, агентство ожидает, что она вырастет на 0,7 миллиона баррелей в сутки, до 102,9 миллиона. Таким образом, его прогноз по росту добычи нефти изменился в сторону увеличения на 0,2 миллиона баррелей в сутки. В мае МЭА ожидало, что добыча в 2025 году вырастет на 1,8 миллиона баррелей, до 104,5 миллиона. Прогноз по динамике в июне не изменился, но за счет увеличения базы - уровня 2024 года - агентство теперь оценивает уровень добычи нефти в 2025 году в 104,7 миллиона баррелей в сутки.
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нефть, мэа, добыча нефти
Энергетика, Нефть, МЭА, добыча нефти
МЭА повысило прогноз по росту нефтедобычи в 2024 году
МЭА повысило прогноз по росту нефтедобычи в 2024 г до 0,7 млн баррелей в сутки
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по росту мировой нефтедобычи в 2024 году на 0,2 миллиона баррелей в сутки, до 0,7 миллиона, теперь ждет ее на уровне в 102,9 миллиона баррелей в сутки, следует из данных доклада агентства.
В майском докладе МЭА ожидало, что нефтедобыча в 2024 году вырастет на 0,5 миллиона баррелей в сутки, до 102,7 миллиона баррелей в сутки. Теперь же, в июне, агентство ожидает, что она вырастет на 0,7 миллиона баррелей в сутки, до 102,9 миллиона. Таким образом, его прогноз по росту добычи нефти изменился в сторону увеличения на 0,2 миллиона баррелей в сутки.
В мае МЭА ожидало, что добыча в 2025 году вырастет на 1,8 миллиона баррелей, до 104,5 миллиона. Прогноз по динамике в июне не изменился, но за счет увеличения базы - уровня 2024 года - агентство теперь оценивает уровень добычи нефти в 2025 году в 104,7 миллиона баррелей в сутки.
Спрос на нефть в мире достигнет пика к 2029 году, считают в МЭА