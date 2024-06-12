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МЭА повысило прогноз по росту нефтедобычи в 2024 году

МЭА повысило прогноз по росту нефтедобычи в 2024 году - 12.06.2024, ПРАЙМ

МЭА повысило прогноз по росту нефтедобычи в 2024 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по росту мировой нефтедобычи в 2024 году на 0,2 миллиона баррелей в сутки, до 0,7 миллиона, теперь | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T13:26+0300

2024-06-12T13:26+0300

2024-06-12T13:26+0300

энергетика

нефть

мэа

добыча нефти

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по росту мировой нефтедобычи в 2024 году на 0,2 миллиона баррелей в сутки, до 0,7 миллиона, теперь ждет ее на уровне в 102,9 миллиона баррелей в сутки, следует из данных доклада агентства. В майском докладе МЭА ожидало, что нефтедобыча в 2024 году вырастет на 0,5 миллиона баррелей в сутки, до 102,7 миллиона баррелей в сутки. Теперь же, в июне, агентство ожидает, что она вырастет на 0,7 миллиона баррелей в сутки, до 102,9 миллиона. Таким образом, его прогноз по росту добычи нефти изменился в сторону увеличения на 0,2 миллиона баррелей в сутки. В мае МЭА ожидало, что добыча в 2025 году вырастет на 1,8 миллиона баррелей, до 104,5 миллиона. Прогноз по динамике в июне не изменился, но за счет увеличения базы - уровня 2024 года - агентство теперь оценивает уровень добычи нефти в 2025 году в 104,7 миллиона баррелей в сутки.

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нефть, мэа, добыча нефти