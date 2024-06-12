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Нефтяные цены пошли вверх после выхода данных о запасах в США
Нефтяные цены пошли вверх после выхода данных о запасах в США - 12.06.2024, ПРАЙМ
Нефтяные цены пошли вверх после выхода данных о запасах в США
Мировые цены на нефть растут после выхода данных по запасам нефти в США, свидетельствуют данные торгов. | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T07:51+0300
2024-06-12T07:51+0300
2024-06-12T07:51+0300
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут после выхода данных по запасам нефти в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.35 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,43%, до 82,27 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,56%, до 78,34 доллара. В ночь на среду API сообщил данные о коммерческих запасах нефти в США. За неделю по 7 июня снизились на 2,428 миллиона баррелей, что больше чем ожидалось аналитиками. Официальные данные об запасах нефти и нефтепродуктов будут опубликованы управлением энергетической информации минэнерго США (EIA) в среду вечером. Прогнозируется их снижение на 1,75 миллиона баррелей за неделю по 7 июня.
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нефть, цена
Нефтяные цены пошли вверх после выхода данных о запасах в США
Цена на нефть повышается после выхода данных о запасах сырья в США
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут после выхода данных по запасам нефти в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.35 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,43%, до 82,27 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,56%, до 78,34 доллара.
В ночь на среду API сообщил данные о коммерческих запасах нефти в США. За неделю по 7 июня снизились на 2,428 миллиона баррелей, что больше чем ожидалось аналитиками.
Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире на 2024 год
Официальные данные об запасах нефти и нефтепродуктов будут опубликованы управлением энергетической информации минэнерго США (EIA) в среду вечером. Прогнозируется их снижение на 1,75 миллиона баррелей за неделю по 7 июня.