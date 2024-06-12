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В МЭА оценили объем нефти, добытой ОПЕК+ в мае

В МЭА оценили объем нефти, добытой ОПЕК+ в мае - 12.06.2024, ПРАЙМ

В МЭА оценили объем нефти, добытой ОПЕК+ в мае

Участники соглашения ОПЕК+ в мае снизили добычу нефти на 40 тысяч баррелей в сутки, но добывали все равно на 630 тысяч баррелей в сутки больше, чем... | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T13:37+0300

2024-06-12T13:37+0300

2024-06-12T13:37+0300

энергетика

нефть

добыча нефти

опек

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Участники соглашения ОПЕК+ в мае снизили добычу нефти на 40 тысяч баррелей в сутки, но добывали все равно на 630 тысяч баррелей в сутки больше, чем договорились, следует из ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА). Согласно табличным данным, добыча 18 участников соглашения ОПЕК+ в мае составила 34,55 миллиона баррелей в сутки, а в апреле была 34,59 миллиона. Таким образом, она снизилась на 40 тысяч баррелей в сутки. А целевой уровень, с учетом добровольных сокращений, составлял 33,92 миллиона баррелей в сутки, по расчетам МЭА. Значит, участники превысили его на 630 тысяч баррелей в сутки. При этом все страны ОПЕК+, в том числе не имеющие добровольных сокращений, снизили добычу в мае на 20 тысяч баррелей в сутки, до 41,52 миллиона. Добыча только стран ОПЕК, наоборот, выросла на 120 тысяч баррелей в сутки. Сильнее всего, по оценкам МЭА, свой максимальный уровень превысили ОАЭ (на 340 тысяч баррелей в сутки) и Ирак (на 280 тысяч баррелей в сутки), а также Россия (на 170 тысяч баррелей в сутки). ОПЕК+ в рамках соглашения имеет квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. По итогам заседаний альянса 2 июня они продлили свои сокращения на 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2025 года. А дополнительные ограничения на 2,2 миллиона баррелей решили постепенно сводить на нет с октября, но пока оставили их на нынешнем уровне.

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нефть, добыча нефти, опек