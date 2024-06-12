Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МЭА оценили объем нефти, добытой ОПЕК+ в мае - 12.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240612/neft-849100260.html
В МЭА оценили объем нефти, добытой ОПЕК+ в мае
В МЭА оценили объем нефти, добытой ОПЕК+ в мае - 12.06.2024, ПРАЙМ
В МЭА оценили объем нефти, добытой ОПЕК+ в мае
Участники соглашения ОПЕК+ в мае снизили добычу нефти на 40 тысяч баррелей в сутки, но добывали все равно на 630 тысяч баррелей в сутки больше, чем... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T13:37+0300
2024-06-12T13:37+0300
энергетика
нефть
добыча нефти
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/28/840752890_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_15d1c0c845e9c59b24d9735501db2f3c.jpg
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Участники соглашения ОПЕК+ в мае снизили добычу нефти на 40 тысяч баррелей в сутки, но добывали все равно на 630 тысяч баррелей в сутки больше, чем договорились, следует из ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА). Согласно табличным данным, добыча 18 участников соглашения ОПЕК+ в мае составила 34,55 миллиона баррелей в сутки, а в апреле была 34,59 миллиона. Таким образом, она снизилась на 40 тысяч баррелей в сутки. А целевой уровень, с учетом добровольных сокращений, составлял 33,92 миллиона баррелей в сутки, по расчетам МЭА. Значит, участники превысили его на 630 тысяч баррелей в сутки. При этом все страны ОПЕК+, в том числе не имеющие добровольных сокращений, снизили добычу в мае на 20 тысяч баррелей в сутки, до 41,52 миллиона. Добыча только стран ОПЕК, наоборот, выросла на 120 тысяч баррелей в сутки. Сильнее всего, по оценкам МЭА, свой максимальный уровень превысили ОАЭ (на 340 тысяч баррелей в сутки) и Ирак (на 280 тысяч баррелей в сутки), а также Россия (на 170 тысяч баррелей в сутки). ОПЕК+ в рамках соглашения имеет квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. По итогам заседаний альянса 2 июня они продлили свои сокращения на 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2025 года. А дополнительные ограничения на 2,2 миллиона баррелей решили постепенно сводить на нет с октября, но пока оставили их на нынешнем уровне.
https://1prime.ru/20240612/opek-849098671.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/28/840752890_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_38c92962182d7aa51366c3b1849bef65.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, добыча нефти, опек
Энергетика, Нефть, добыча нефти, ОПЕК
13:37 12.06.2024
 
В МЭА оценили объем нефти, добытой ОПЕК+ в мае

МЭА: в ОПЕК+ в мае добывали нефти на 630 тысяч б/с больше, чем договорились

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Участники соглашения ОПЕК+ в мае снизили добычу нефти на 40 тысяч баррелей в сутки, но добывали все равно на 630 тысяч баррелей в сутки больше, чем договорились, следует из ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА).
Согласно табличным данным, добыча 18 участников соглашения ОПЕК+ в мае составила 34,55 миллиона баррелей в сутки, а в апреле была 34,59 миллиона. Таким образом, она снизилась на 40 тысяч баррелей в сутки. А целевой уровень, с учетом добровольных сокращений, составлял 33,92 миллиона баррелей в сутки, по расчетам МЭА. Значит, участники превысили его на 630 тысяч баррелей в сутки.
При этом все страны ОПЕК+, в том числе не имеющие добровольных сокращений, снизили добычу в мае на 20 тысяч баррелей в сутки, до 41,52 миллиона. Добыча только стран ОПЕК, наоборот, выросла на 120 тысяч баррелей в сутки.
Сильнее всего, по оценкам МЭА, свой максимальный уровень превысили ОАЭ (на 340 тысяч баррелей в сутки) и Ирак (на 280 тысяч баррелей в сутки), а также Россия (на 170 тысяч баррелей в сутки).
ОПЕК+ в рамках соглашения имеет квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки.
Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. По итогам заседаний альянса 2 июня они продлили свои сокращения на 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2025 года. А дополнительные ограничения на 2,2 миллиона баррелей решили постепенно сводить на нет с октября, но пока оставили их на нынешнем уровне.
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
В МЭА ждут роста нефтедобывающих мощностей ОПЕК к 2030 году
12:54
 
ЭнергетикаНефтьдобыча нефтиОПЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала