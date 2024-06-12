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Добыча нефти в США за неделю выросла на 100 тысяч баррелей в сутки

Добыча нефти в США за неделю выросла на 100 тысяч баррелей в сутки - 12.06.2024, ПРАЙМ

Добыча нефти в США за неделю выросла на 100 тысяч баррелей в сутки

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 7 июня, увеличилась на 100 тысяч баррелей в сутки, до 13,2 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного... | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T17:35+0300

2024-06-12T17:35+0300

2024-06-12T17:52+0300

энергетика

нефть

сша

добыча нефти в сша

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МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 7 июня, увеличилась на 100 тысяч баррелей в сутки, до 13,2 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США также составила 13,125 миллиона баррелей в сутки, говорится в обзоре.Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в марте добыча нефти в США составила 13,18 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в апреле показатель составил 13,15 миллиона баррелей в сутки, в мае - 13,2 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 12,93 миллиона баррелей в сутки.Минэнерго США 11 июня повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 40 тысяч баррелей в сутки, до 13,24 миллиона баррелей в сутки, на 2025 год - понизило на 20 тысяч баррелей в сутки, до 13,71 миллиона.СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВСогласно обзору, стратегический резерв нефти США за неделю, завершившуюся 7 июня, увеличился на 0,339 миллиона баррелей - до 370,526 миллиона.Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало прошлого года. В период с января по март 2023 года показатель не менялся, а затем вновь начал сокращаться. После этого, с июля по декабрь, динамика была непостоянной, а с середины декабря наблюдается непрерывный рост показателя. На данный момент стратегический резерв по-прежнему остается на минимумах с 1983 года.В 2022 году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.В конце декабря министерство закупило почти 3 миллиона баррелей нефти на общую сумму 231,4 миллиона долларов. А 30 января министерство сообщило о намерении закупить еще 3 миллиона баррелей нефти, поставки которой ожидались с 1 по 30 июня текущего года. В конце февраля минэнерго сообщило о контракте на поставку 3,2 миллиона баррелей сырой нефти в июле 2024 года на сумму 247,6 миллиона долларов.В марте министр энергетики Дженнифер Грэнхолм заявила, что администрация США планирует восполнить стратегический резерв к концу этого года. Она отметила, что в резерв уже возвращены 30 миллионов баррелей, пообещала ускорить закупки.

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нефть, сша, добыча нефти в сша