https://1prime.ru/20240612/opek-849098671.html
В МЭА ждут роста нефтедобывающих мощностей ОПЕК к 2030 году
В МЭА ждут роста нефтедобывающих мощностей ОПЕК к 2030 году - 12.06.2024, ПРАЙМ
В МЭА ждут роста нефтедобывающих мощностей ОПЕК к 2030 году
Нефтедобывающие мощности ОПЕК к 2030 году вырастут на 1,4 миллиона баррелей в сутки относительно 2023 года, до 34,1 миллиона баррелей в сутки, за счет ОАЭ и... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T12:54+0300
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энергетика
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опек
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Нефтедобывающие мощности ОПЕК к 2030 году вырастут на 1,4 миллиона баррелей в сутки относительно 2023 года, до 34,1 миллиона баррелей в сутки, за счет ОАЭ и Ирака, следует из данных среднесрочного доклада Международного энергетического агентства (МЭА). Согласно табличным данным, мощности ОАЭ по добыче сырой нефти к 2030 году вырастут на 800 тысяч баррелей в сутки, а Ирака - на 600 тысяч баррелей в сутки. Также рост на 100 тысяч баррелей покажут Венесуэла и Саудовская Аравия. Однако увеличение мощностей будет частично компенсировано за счет их снижения в Алжире (-100 тысяч баррелей в сутки), Конго (-100 тысяч), Экваториальной Гвинее (-30 тысяч), Габоне (-100 тысяч) и Нигерии (-200 тысяч). В целом, по оценкам МЭА, производственные мощности всего ОПЕК+ по добыче нефти с учетом конденсата вырастут на 1,4 миллиона баррелей в сутки к 2030 году, где основной вклад обеспечит Саудовская Аравия за счет прироста примерно 1 миллиона баррелей в сутки конденсата на своем газовом месторождении Jafurah. При этом, только по нефти мощности ОПЕК+ вырастут лишь на 460 тысяч баррелей в сутки, ожидает агентство. МЭА прогнозирует, что нефтепроизводство стран, не входящих в ОПЕК+, вырастет к 2030 году на 3,8 миллиона баррелей в сутки, до 49,9 миллиона баррелей в сутки.
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нефть, опек, добыча нефти
Энергетика, Нефть, ОПЕК, добыча нефти
В МЭА ждут роста нефтедобывающих мощностей ОПЕК к 2030 году
МЭА: нефтедобывающие мощности ОПЕК вырастут к 2030 году за счет ОАЭ и Ирака
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Нефтедобывающие мощности ОПЕК к 2030 году вырастут на 1,4 миллиона баррелей в сутки относительно 2023 года, до 34,1 миллиона баррелей в сутки, за счет ОАЭ и Ирака, следует из данных среднесрочного доклада Международного энергетического агентства (МЭА).
Согласно табличным данным, мощности ОАЭ по добыче сырой нефти к 2030 году вырастут на 800 тысяч баррелей в сутки, а Ирака - на 600 тысяч баррелей в сутки. Также рост на 100 тысяч баррелей покажут Венесуэла и Саудовская Аравия. Однако увеличение мощностей будет частично компенсировано за счет их снижения в Алжире (-100 тысяч баррелей в сутки), Конго (-100 тысяч), Экваториальной Гвинее (-30 тысяч), Габоне (-100 тысяч) и Нигерии (-200 тысяч).
В целом, по оценкам МЭА, производственные мощности всего ОПЕК+ по добыче нефти с учетом конденсата вырастут на 1,4 миллиона баррелей в сутки к 2030 году, где основной вклад обеспечит Саудовская Аравия за счет прироста примерно 1 миллиона баррелей в сутки конденсата на своем газовом месторождении Jafurah. При этом, только по нефти мощности ОПЕК+ вырастут лишь на 460 тысяч баррелей в сутки, ожидает агентство.
МЭА прогнозирует, что нефтепроизводство стран, не входящих в ОПЕК+, вырастет к 2030 году на 3,8 миллиона баррелей в сутки, до 49,9 миллиона баррелей в сутки.
Казахстан компенсирует майское перепроизводство нефти в рамках ОПЕК+